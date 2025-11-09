Miguel Trauco impacta al revelar que reza para que Universitario pierda: "Me da igual"

Para muchos hinchas de Universitario, el futbolista Miguel Trauco fue uno de los elementos más importantes que tuvo el club en los últimos años; sin embargo, luego de su paso por las ligas del extraenjero, terminó fichando por su clásico rival, Alianza Lima. Al respecto, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola no dudaron en hacerle algunas preguntas.

Fue durante la reciente edición de su programa ‘Enfocados’ donde los exfutbolistas tuvieron una particular entrevista con el ‘Genio’,quien no dudó en contar datos inéditos de su vida personal y profesional, sobre todo sobre su presente en el cuadro blanquiazul y lo que fue su llegada.

Miguel Trauco, jugador de Alianza Lima, dejó rotundo mensaje

“El ambiente. Siempre he querido vivir esas experiencias. Al principio tuve miedo cómo me iba a recibir la gente. Siempre uno va a dar lo máximo para el equipo donde está. Eso me pasa ahora, ahora yo quiero campeonar, cuando está jugando la ‘U’ yo estoy rezando para que pierda, me da igual. Ahora voy por lo mío. Es candela. En mi contrato está ‘campeón’ (ademán de dinero). Cuando eres futbolista tienes un sentimiento por un equipo, pero eso cambia”, respondió Miguel Trauco al ser consultado sobre qué lo animó a firmar por el conjunto íntimo.

(Video: YouTube JF10 TV)

Asimismo, el ‘Genio’ explicó cómo fue ese acercamiento con Alianza Lima luego de haber estado un buen tiempo en el fútbol extranjero, y con experiencia en la selección peruana. El lateral blanquiazul reveló que fue Franco Navarro, director deportivo del club victoriano, quien hizo el contacto.

“El contacto principal fue Franco Navarro, desde el día uno me llamó justo antes de Navidad y yo por ahí le puse un par de trabas porque para mí era complicado en ese momento, yo quería seguir mi carrera afuera, tuve opciones para seguir afuera, por temas personales al final decidí venir. Al final, la predisposición y tú sientes cuando alguien te quiere y yo sentía que Franco hizo de todo para yo poder firmar por Alianza”, le contó a Jefferson Farfán.