Juega en histórico club de la Liga 1 y según portal firmó con Universitario hasta finales del 2026.

El tricampeonato es un hecho, ahora el reto es mayor: lograr el 'tetra' y superar los octavos de final de la Copa Libertadores. Este es el objetivo que se trazó Universitario para el 2026. Por ello, sus hinchas se preguntan sobre el plantel que conformarán para el próximo año.

Si bien los directivos cremas adelantaron que la base se mantendrá, algunos jugadores tendrán que dejar el club y llegarán refuerzos. Además, hay futbolistas que fueron cedidos a préstamo, pero por contrato deben regresar a la 'U'.

Este es el caso de Yuriel Celi. A inicios del 2025, Jean Ferrari y Manuel Barreto, que en ese tiempo estaban a la cabeza de Universitario, anunciaron que compraron el pase del atacante de 23 años al Hull City.

Con el objetivo que pueda seguir sumando minutos, decidieron cederlo a Deportivo Garcilaso por todo el 2025. Con el conjunto cuzqueño, Celi disputó en total 31 partidos entre Apertura y Clausura y brindó una asistencia.

Según Transfermarkt, el contrato de Yuril Celi con Universitario de Deportes es hasta finales del 2026. En el cuadro crema aún no se pronunciaron si el ex Cantolao formará parte del plantel estudiantil que luchará por el 'tetracampeonato'.

Universitario explicó por qué compraron el pase de Yuriel Celi

En conferencia de prensa, que se realizó en enero del 2025, Manuel Barreto, que aquel momento ocupaba el cargo de director deportivo, explicó que decidieron negociar con Hull City y comprar el pase de Yuriel Celi.

Yuriel Celi salió campeón con Universitario en el 2023 y 2024.

"En los mercados internacionales es normal hacer una inversión que para mí es de bajo riesgo. Yuriel tiene 22 años, aunque no ha tenido regularidad en los últimos dos años, su crecimiento ha sido notable", explicó Barreto.