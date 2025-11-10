¿De despedida? Diego Churín dejó emotivo mensaje por el 'tri' de Universitario: "Y tocó..."

Universitario de Deportes celebró por todo lo alto con su numerosa hinchada el tricampeonato de la Liga 1 el último viernes, fecha en la que se realizó la premiación tras el empate sin goles con Deportivo Garcilaso. Han pasado algunos días de esa noche mágica y Diego Churín sorprendió al dejar un emotivo mensaje. ¿Será de despedida? Aquí te lo contamos.

El delantero argentino, quien ingresó a los 89' por Álex Valera y solo jugó ocho minutos ante el cuadro cusqueño, fue uno de los más contentos en la ceremonia donde la 'U' levantó el título número 29 de su historia. Por ello, este lunes no dudó en hablar de ese momento a través de una publicación en el ciberespacio.

Mediante una publicación en su cuenta verificada de Instagram, el 'Diegote' subió unas fotografías suyas en las celebraciones del conjunto merengue en el Estadio Monumental y abrió su corazón dejando unas palabras, en las que resaltó el haber pasado ese momento con toda la hinchada.

"Y tocó festejar en nuestra cancha, con nuestra gente, nuestra familia, la que estuvo siempre. ¡Salud para todos los cremas! ¡Y dale 'U'!", fue el mensaje que dejó el experimentado atacante de 35 años, la cual dejó miles de reacciones en los aficionados del conjunto estudiantil.

Diego Churín dejó este mensaje días después de las celebraciones por el 'tri' de Universitario. Foto: Instagram - Diego Churín

¿Diego Churín se va o seguirá en Universitario para el 2026?

Pese a que aún no se ha dado a conocer una versión oficial del club de Ate o del entorno del futbolista, todo hace indicar que el futuro de Diego Churín está lejos de Universitario, después de una temporada donde no logró hacerse un lugar en el once titular y en el que solo anotó cinco goles, todos por el campeonato local.

Es más, información llegada desde Paraguay señalan que existen posibilidades de que concrete su regreso a Cerro Porteño, equipo en el cual jugó a gran nivel en los últimos años. Lo único certero es que la dirigencia crema aún no ha conversado con él para seguir un año más en el plantel dirigido por Jorge Fossati.

"Mi contrato es hasta diciembre, acabo de salir campeón y esos temas me exceden a mí. En este momento solo quiero disfrutar. Universitario es una institución que respeto y a la que he aprendido a querer. Solo quiero celebrar con mis compañeros este logro. Salir campeón no es fácil. Ha sido un año plagado de emociones y altibajos, por lo que te deja muy tranquilo el hecho de conseguir el título", declaró recientemente.