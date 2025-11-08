Universitario recibió millonario premio económico por el tricampeonato y derechos de transmisión

0
Tras el empate ante Garcilaso, Universitario fue premiado con la copa de la Liga 1 y también recibió una millonaria cifra como premio por el título nacional.

Shirley Marcelo
En una noche de celebración total en el Estadio Monumental, el Consorcio Fútbol Perú —a través de su señal GOLPERU— entregó a Universitario de Deportes un cheque valorizado en US$ 354,000 (más de un millón de soles) como reconocimiento por su consagración como tricampeón del fútbol peruano en la temporada 2025.

La ceremonia estuvo encabezada por Giulliana Valverde, administradora del Consorcio Fútbol Perú, y el Dr. Edilberto Paucarcaja, director de la entidad, quienes hicieron entrega del cheque al Dr. Franco Velazco, administrador de Universitario. Ambos directivos destacaron el esfuerzo deportivo e institucional del club, así como el papel del Consorcio en el fortalecimiento económico del fútbol nacional.

Cheque a Universitario.

Valverde felicitó al cuadro crema por su desempeño a lo largo del año y reafirmó el compromiso de GOLPERU con el crecimiento del balompié peruano. Paucarcaja, por su parte, subrayó que la empresa cumplió con todos los pagos y premios acordados con los clubes de la Liga 1, garantizando estabilidad financiera en la competencia.

En los últimos tres años, Universitario ha recibido más de un millón de dólares en premios por parte del Consorcio Fútbol Perú, un esquema que reconoce tanto los resultados deportivos como la gestión institucional. Con este nuevo incentivo, los 'cremas' consolidan su hegemonía reciente en la competencia nacional y refuerzan su vínculo con la televisora en mención.

