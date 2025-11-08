Fichajes Universitario 20226: altas, bajas y rumores del tricampeón del fútbol peruano

El presente de Universitario es de ensueño, pues acaban de consagrarse tricampeones del fútbol peruano y sumaron cinco torneos cortos al hilo. Sin embargo, el equipo de Ate ya se proyecta en la próxima temporada, en la que aspiran alcanzar el 'tetra' y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

La próxima parada del plantel 'merengue' es Andahuaylas para cerrar con la presente temporada en su partido frente a Loa Chankas. Tras ello quedarán libres en lo que resta del año pero no todos regresarán pues se ingresa a la etapa de evaluaciones para conocer quiénes se quedan, los que se van y los que llegarán.

Jugadores de Universitario con contrato vigente

Miguel Vargas contrato hasta 31/12/2026

Hugo Ancajima contrato hasta 31/12/2026

Aldo Corzo contrato hasta 31/12/2026

Jairo Concha contrato hasta 31/12/2026

Rodrigo Ureña contrato hasta 31/12/2026

Jorge Murrugarra contrato hasta 31/12/2026

Martín Pérez Guedes contrato hasta 31/12/2026

Horacio Calcaterra contrato hasta 31/12/2026

Álex Valera contrato hasta 31/12/2026

Andy Polo contrato hasta 31/12/2026

José Rivera contrato hasta 31/12/2026

Anderson Santamaría contrato hasta 31/12/2027

César Inga contrato hasta 31/12/2027

José Carabalí contrato hasta 31/12/2027

Paolo Reyna contrato hasta 31/12/2027

Williams Riveros contrato hasta 31/12/2027

Matías Di Benedetto contrato hasta 31/12/2027

Sebastian Flores contrato hasta 31/12/2027

Jesús Castillo contrato hasta 31/12/2028

Edison Flores contrato hasta 31/12/2028

En la premiación, Franco Velazco reconoció que se quedará el 80 % del elenco 2025 de Universitario de Deportes, es decir, hay un corto porcentaje de jugadores que conformarían la pasarela de salidas y continuarán sus carreras en otro club. ¿De quiénes se trata?

En la información preliminar a la consagración del 'tri' se supo que los elementos que podrían dejar de lucir la 'mica merengue' son Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa, y en el caso de los tres futbolistas, coincidieron en que su contrato con la 'U' termina a finales de diciembre y que no conocen qué pasará pero todos coinciden en que sueñan con mantenerse en las filas de la institución.

Pero no son los únicos que se encuentran en duda, pues Rodrigo Ureña tampoco precisó lo que sucederá con su futuro, pues expresó que tras terminar el Torneo Clausura determinará si cumple con su contrato hasta fines del 2026 o si opta por aceptar alguna de las ofertas en el exterior.

Asimismo, la situación de Jairo Vélez es otra que preocupa en los hinchas de Universitario, pues si César Vallejo concreta su ascenso a la Liga 1 no aceptará que se amplíe su estadía en Ate, salvo que compren su carta pase, lo cual no sería una operación fácil por el alto costo.

En cuanto a las posibles llegadas, hay múltiples versiones sobre los que serían los fichajes en la 'U' y entre los nombres que se manejan está el de Pedro Gallese, quien no descartó ser parte del 'tricampeón' en el 2026. Además se mencionó al delantero de Deportivo Garcilaso, Pablo Erustes, Martín Távara y Yoshimar Yotún de Sporting Cristal, y hasta Christian Cueva, sin embargo, no hay ninguna negociación de momento.