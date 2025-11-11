Ureña destacó a seleccionado peruano que reforzará a Universitario en 2026: "Un gran proyecto"

Universitario de Deportes ya comenzó la planificación de su plantel para la próxima temporada de la Liga 1 Perú, con el objetivo de hacer historia y alcanzar el tetracampeonato. En ese proceso, la dirección deportiva trabaja en nuevos fichajes para fortalecer al equipo, y Rodrigo Ureña sorprendió a los hinchas al destacar a un convocado a la selección peruana que reforzará a los cremas. ¿De quién se trata?

Rodrigo Ureña destacó a seleccionado peruano que reforzará a Universitario

Durante una entrevista con el programa ‘Juego Cruzado’, Rodrigo Ureña expresó su admiración por un joven defensa que integrará el plantel de Universitario por todo el 2026. Se trata de Rafael Guzmán, zaguero de 17 años que será promovido al primer equipo crema la siguiente temporada.

En ese contexto, el ‘Pitbull’ sorprendió al elogiar las cualidades del futbolista, destacando su talento y proyección. Además, subrayó que Guzmán es uno de los mayores prospectos del club, pese a su corta edad.

"De la 'U' me gusta mucho Rafael Guzmán, yo lo vi cuando subió con 16 años, es un gran proyecto. Es un buen jugador, la verdad que me gusta mucho. Es como yo cuando vine a la 'U'. Este proyecto incluye también a 5-7 jugadores que puedan sostener a los menores, por eso que viene al Perú", enfatizó el volante crema.

Rafael Guzmán reforzará a Universitario el 2026

Recientemente, el periodista deportivo Gustavo Peralta señaló que la dirección deportiva de Universitario tienen definido darle la oportunidad a Rafael Guzmán para que pueda integrar el primer equipo. "Hay una decisión de Universitario para que Rafael Guzmán sea parte del primer equipo definitivamente y sostenido en el próximo año“, indicó el citado comunicador durante el programa 'L1 Radio'.

Rafael Guzmán fue convocado a la selección peruana

Rafael Guzmán recibió el llamado de Manuel Barreto para integrar los entrenamientos de la selección peruana. No obstante, en esta oportunidad fue citado para fungir como sparring. Asimismo, cabe señalar que el defensa ha formado parte de la 'Bicolor' en sus diversas categorías menores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rafael Guzmán con Universitario?

De acuerdo a la información del portal internacional Transfermarkt, Rafael Guzmán tiene un vínculo vigente con el cuadro de Ate hasta finales de la temporada 2026. De esta forma, en caso logre destacar, podrá negociar un nuevo contrato y seguir defendiendo la camiseta de Universitario.