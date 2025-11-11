Ureña dejó firme respuesta sobre comparaciones con el 'Puma' Carranza: "Era un jugador que..."

Desde que llegó a Universitario, Ureña se mostró firme en su posición y poco a poco se logró afianzar entre los titulares. A pesar de que su futuro todavía no está del todo definido, se cree que su estadía en la institución es cuestión de tiempo. El chileno tiene 32 años y espera poder sumando su jerarquía al grupo.

Si este año el objetivo de Universitario de Deportes era ser tricampeón, para el 2026 cambiará la situación en el plantel encabezado por Jorge Fossati. Rodrigo Ureña, pieza fundamental en la 'U', se refirió a las comparaciones que ha venido recibiendo sobre su estilo de juego y el del 'Puma' Carranza, emblemático jugador que vistió la 'crema'.

Ureña responde a las comparaciones con el 'Puma' Carranza

El volante de Universitario no dudó en elogiar al exfutbolista José 'Puma' Carranza y destacó todas sus virtudes tras percatarse de todas las comparativas que le hacen en cuanto a su juego y al del peruano.

"Vi videos del 'Puma'. Muchas veces hay que entender que el fútbol no es solamente jugar bonito, es efectividad. He visto varios partidos en el que tácticamente era impecable. La verdad era un jugador que, como se jugaba antiguamente, había marca personal, o había zonas en la cancha donde cierto jugador no podía recibir el balón, y él en eso era el mejor", sostuvo el chileno Ureña para el programa 'Denganche'.

Ureña habla sobre las comparaciones con el 'Puma'.

Renovación de Ureña con Universitario

Durante las últimas semanas se viene hablando sobre la renovación de Rodrigo Ureña con la 'U' y ante tanta especulación, el volante chileno fue claro al señalar que todavía mantiene contrato con el club, pero no sabe qué pasará a futuro.

"Yo tengo contrato vigente con Universitario. No sé qué pasará el próximo año. Hoy estoy bien, tranquilo y con ganas de volver a ser campeón. Me he transformado en un obsesivo de ganar y estoy concentrado en seguir haciendo historia, ya sea en la 'U' o en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora; toda mi carrera ha sido así", reveló.