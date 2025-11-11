Edison Flores elogió a futbolista que firmó por Universitario hasta 2027: "Me ha sorprendido"

Universitario de Deportes logró hacerse con el tricampeonato de la Liga 1 Perú. Los merengues, fiel a su historia, tienen la mente puesta en seguir destacando la próxima temporada y lograr un hito histórico: el tetracampeonato. Por lo que ya analizan los fichajes para potenciar el plantel. Bajo este panorama, Edison Flores destacó a una figura que firmó un contrato a largo plazo con el cuadro crema.

Edison Flores elogió a futbolista que firmó por Universitario hasta 2027

En una entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha', Edison Flores fue consultado sobre su análisis del plantel de Universitario y sobre el jugador que más lo ha sorprendido. Ante la pregunta, el popular ‘Orejas’ no dudó en destacar a César Inga como su principal elección.

Flores resaltó las cualidades del joven defensor, a quien consideró un futbolista con gran calidad y proyección a futuro, aunque precisó que su crecimiento dependerá de su propio esfuerzo.

Video: Fútbol Como Cancha

"A mí me ha sorprendido, y creo que a todos, César Inga. Tiene una calidad extraordinaria y grandes cualidades, puede seguir creciendo. Creo que tiene mucho para crecer y solo dependerá de él", expresó el atacante de Universitario.

César Inga y su gran temporada en Universitario

César Inga se ha consolidado como la gran revelación de Universitario de Deportes en la temporada 2025. El defensor llegó inicialmente para cumplir un rol secundario, pero gracias a su esfuerzo y constancia logró ganarse un lugar en el once titular de Jorge Fossati. Su versatilidad fue clave, ya que demostró rendir con solvencia tanto en la zaga central como por las bandas.

César Inga ha anotado un gol en esta temporada con Universitario. Foto: Sebastián Blanco/URPI

A lo largo del año, Inga disputó 36 partidos con la camiseta crema, destacando especialmente por sus actuaciones en la Copa Libertadores, donde despertó el interés de varios clubes del extranjero. En esos encuentros, el jugador de 23 años logró anotar un gol, confirmando su crecimiento y madurez futbolística.

¿Hasta cuando tiene contrato César Inga con Universitario?

El joven defensa firmó esta temporada un contrato a largo plazo con Universitario, considerando su proyección y potencial para dar el salto al fútbol internacional. César Inga tiene vínculo con el club hasta finales de 2027, garantizando su presencia en el proyecto deportivo crema por varios años más.

César Inga fue convocado con la selección peruana

Gracias a sus grandes actuaciones en Universitario, César Inga también logró dar el salto internacional y es actualmente uno de los habituales en las convocatorias de la selección peruana. siendo pieza vital en el recambio generacional. Además, en el amistoso ante Chile logró marcar su primer gol con la 'Bicolor'.