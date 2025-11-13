Universitario tomó una firme decisión con Rodrigo Ureña y su futuro en el club: "Van..."

0

Mucho se especula sobre el futuro de Rodrigo Ureña en Universitario, por lo que el club de Ate ha tomado una decisión con respecto al volante chileno.

Mauricio Ubillus
Rodrigo Ureña aún tiene contrato con Universitario hasta fines del 2026.
Rodrigo Ureña aún tiene contrato con Universitario hasta fines del 2026. | Universitario de Deportes
Universitario de Deportes anunció tras la obtención del tricampeonato que van a renovar al 80% del plantel para la temporada 2026. Sin embargo, una pieza fundamental del equipo hasta el momento no ha recibido la llamada del club de Ate. Estamos hablando de Rodrigo Ureña, quien aún tiene contrato vigente hasta fines del 2026.

Se sabe que el volante chileno ha comenzado a moverse para ver otras opciones de cara a la próxima temporada, y propuestas le sobran, de acuerdo a las palabras del propio jugador. Ante ese panorama, se reveló que la dirigencia merengue ha tomado una firme decisión con respecto al futuro del 'Pitbull' en tienda crema.

La decisión que tomó Universitario con Rodrigo Ureña

La 'U' no se quiere dormir en sus laureles y decidió que ni bien acabe el partido ante Los Chankas en Andahuaylas por la última fecha del Torneo Clausura 2025, llamarán al mediocampista nacido en Conchalí para conversar y hacer una propuesta de mejora en su vínculo contractual.

"Con Rodrigo Ureña, van a conversar. En la 'U' me dicen que apenas termine el partido con Los Chankas, van a llamar para conversar con el chileno y hacerle una propuesta de mejora de contrato", mencionó en la más reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Universitario considera importante a Rodrigo Ureña

El citado comunicador señaló además que la institución le quiere subir las condiciones económicas para que Ureña siga una temporada más porque en Universitario lo consideran un líder dentro del plantel y una pieza fundamental para el objetivo de lograr el tetracampeonato de Liga 1 en 2026.

"Hoy me confirmaron del club que van a hablar con él y eso significa mejorar condiciones porque quieren que se quede. Es un líder, un jugador fundamental en el tricampeonato y para buscar el tetracampeonato. Van a ofrecerle algo muy bueno", agregó.

Rodrigo Ureña, Universitario de Deportes

Universitario considera que Rodrigo Ureña es un jugador importante para el objetivo del tetracampeonato. Foto: Universitario de Deportes

