Melgar quiere romper el mercado con el fichaje de jugador ofrecido a la 'U': "Intensificando"

FBC Melgar es uno de los dos equipos que ya terminó su participación en la Liga 1 2025, por lo que mientras el plantel disfruta de unas merecidas vacaciones, la directiva viene trabajando con la misión de reforzar el plantel para la próxima temporada. Bajo ese panorama, han puesto su mira en un destacado futbolista del torneo local al que ofrecieron a Universitario.

Estamos hablando de Pablo Erustes. El delantero que jugó este año en Deportivo Garcilaso es el deseo del conjunto arequipeño de cara al certamen local y la Copa Sudamericana 2026. Por ello, han intensificado el acercamiento con el entorno del futbolista argentino porque quieren tenerlo en sus filas.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien también señaló que el atacante de 31 años recién definiría su futuro la semana entrante, pues como se sabe, ha sido ofrecido a la 'U' y quieren ver si ellos aceptan su incorporación y de no hacerlo, verán con más detenimiento la propuesta del elenco rojinegro.

"Melgar está intensificando sus conversaciones para tener a Pablo Erustes, lo quieren sí o sí. Entiendo que recién se va a definir la otra semana porque a Erustes lo han ofrecido a la 'U' y quieren ver si ellos aceptan ese ofrecimiento. Si no, ya verán lo de Melgar seguramente, no porque sea una segunda opción, sino porque quieren ver la posibilidad si es que aceptan o no", mencionó en reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Pablo Erustes es uno de los goleadores de la Liga 1 2025

La razón por la cual el elenco 'Dominó' quiere fichar a Erustes a como de lugar para el 2026 es por sus buenos números con Garcilaso en la presente temporada, pues ha marcado 15 tantos en 31 partidos disputados, siendo de esta forma el quinto máximo goleador del campeonato.

Pablo Erustes es el quinto máximo goleador de la Liga 1 2025. Foto: Deportivo Garcilaso

Pablo Erustes está tramitando su nacionalización

Es preciso señalar que Pablo Erustes puede llegar a Melgar o cualquier equipo de la Liga 1 en 2026 sin ocupar un cupo de extranjero ya que desde junio pasado comenzó con los trámites para obtener la nacionalidad peruana, de acuerdo a información brindada en su momento por Gustavo Peralta.