Aldair Salazar dejó firme calificativo sobre Universitario tras empate de Garcilaso: "Tricampeón"

Un verdadero golpe se ha dado en el Estadio Monumental, pues Deportivo Garcilaso supo sufrir durante 90 minutos y le sacó un empate sin goles a Universitario de visita por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. El conjunto cusqueño estuvo muy ordenado en defensa y tuvo como figura a Aldair Salazar, quién sorprendió al dejar un calificativo a los cremas.

Tras el pitido final, el zaguero central mostró su felicidad por conseguir un punto importante en el 'Coloso de Ate' porque iban a enfrentar a un equipo que calificó de durísimo y de tricampeón del fútbol peruano, pero destacó la preparación que tuvo el 'Pedacito del Cielo' a nivel mental para irse de la capital con un triunfo.

"Sabíamos que iba a ser durísimo, enfrentamos al tricampeón. Sabíamos lo difícil que iba a ser aquí (en el Monumental), nos preparamos mentalmente y gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado", manifestó en entrevista post partido a las cámaras de GOLPERU.

Video: GOLPERU

Aldair Salazar destacó la clasificación de Garcilaso a la Copa Sudamericana

Por otro lado, el futbolista de 31 años destacó que con el empate ante la 'U' lograron el objetivo que se planteó el 'Rico Garci' a inicio de temporada, clasificar a la edición 2026 de la Copa Sudamericana, meta que se les complicó en las últimas jornadas, pero que merecieron por lo que hicieron los dirigidos por Carlos Bustos durante el año.

"Era importante cumplir con el objetivo de la Sudamericana. Necesitábamos sumar para eso y se cumplió la meta del año que teníamos... Se nos había complicado un poco. Teníamos cierta ventaja y al final sufrimos un poco, pero la verdad es que este grupo se lo merecía. Trabajamos muchísimo para esto y somos un equipo humilde que consiguió el resultado", agregó.

Aldair Salazar quedó contento por clasificación de Deportivo Garcilaso a la Copa Sudamericana 2026. Foto: Movistar Deportes

Estadísticas de Aldair Salazar en el empate entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso

La transmisión oficial del cotejo eligió por mayoría a Aldair Salazar como el mejor jugador del empate entre Universitario y Deportivo Garcilaso, y todo por su solidez en defensa. Durante los 90 minutos que estuvo en cancha, el zaguero ganó dos entradas por el balón, así como tres disputas en el suelo, teniendo 100% de efectividad en ambos items, razón por la que el portal Sofascore le puso una calificación de 7.4 puntos, siendo el mejor elemento del conjunto imperial.