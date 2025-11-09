Manco da contundente postura sobre ex Guaraní que puede firmar por Alianza el 2026: "Se fue a..."

Alianza Lima apunta a reforzar su plantel con futbolistas de gran nivel pensando en afrontar nuevamente la Copa Libertadores 2026, y luchar por el título nacional en la Liga 1. Sin embargo, la directiva también viene analizando con qué jugadores seguir contando la próxima temporada.

Reimond Manco lanzó tajante postura sobre delantero extranjero que puede firmar por Alianza Lima para 2026

Bajo ese escenario, uno de los delanteros que vence contrato a finales del 2025 es Hernán Barcos, sin embargo, el '9' del cuadro blanquiazul ya expresó su deseo de seguir en La Victoria, y ahora será decisión de la directiva si el 'Pirata' continúa en Matute el 2026.

Al respecto, en los últimos días, el exjotita Reimond Manco opinó respecto a un suceso en particular que ocurrió en el duelo que afrontaron los íntimos contra Los Chankas en Andahuaylas. Sucede que cuando Paolo Guerrero se retiró del campo le dio la cinta de capitán a Carlos Zambrano en lugar de entregársela al atacante argentino quien aún permanecía en el terreno de juego.

Ante este hecho, Reimond Manco no dudó en señalar que el ex Guaraní de Paraguay es un referente en el club, y siempre ha mantenido una buena imagen desde su llegada a La Victoria, sin embargo, pese a ello, se mostró tajante respecto a su capacidad de liderazgo en la interna del plantel.

"A mí no me queda claro si Barcos es un gran líder en Alianza Lima. Él puede ser profesional, no ha tenido un solo problema de disciplina desde que llegó a Alianza, pero sí han habido varios comentarios y sucesos que te hacen dudar de si el liderazgo que impone hacia la hinchada no es el mismo que impone hacia la interna del club", sostuvo.

Finalmente, también se refirió a la etapa cuando Guillermo Salas dirigía a Alianza Lima y se hablaba de un posible discrepancia con el delantero. "Se comentó cuando salió 'Chicho', que habría tenido problemas con él; se comentó cuando salió Lavandeira, que fue cuando se fue a Melgar también se comentó; entonces siempre se comenta, pero nunca se afirma ni se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede", sentenció.