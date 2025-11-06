Manco impactó tras advertir el futuro de un jugador de la U: "Están pensando en no renovarle..."

Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato nacional, sin embargo, aún tiene el desafío de reforzar su plantel para pelear por el 'Tetra' y con miras a su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Dentro de esta planificación, la directiva necesita definir con qué figuras dejar de contar, por lo que Reimond Manco expresó su postura respecto al futuro de un titular indiscutible.

Reimond Manco advirtió el futuro de un jugador en Universitario para 2026

En el programa de YouTube, 'Línea de 5', el exjotita fue claro al señalar que posiblemente el club esté priorizando nuevas alternativas en lugar del arquero uruguayo Sebastián Britos, motivo por el cual, todavía no se comunican de manera directa con el guardameta para hablar sobre su continuidad en el elenco merengue para la temporada 2026.

Sebastián Britos es titular en Universitario esta temporada

"Si están pensando en no renovarle, es porque están evaluando otras opciones. Si aún no lo llaman, es porque todavía están considerando si seguirá o no", indicó Reimond Manco.

Cabe recordar que, Britos solo tiene contrato con Universitario hasta finales de la temporada 2025. Su última renovación se dio en diciembre del 2024 pensando en afrontar la Liga 1 y presente edición de la Conmebol Libertadores. Sin embargo, en la actualidad la historia es diferente y su futuro viene siendo incierto en Ate para 2026.

Sebastián Britos y su presente en Universitario esta temporada

En lo que va de este año, el golero campeón con Liverpool de Uruguay siguió jugando como titular a nivel local e internacional, no obstante, también atravesó un discreto rendimiento que lo llevó a recibir críticas de los hinchas. Aún así, el futbolista reconoció su mal momento y se enfocó en mejorar su nivel.

De acuerdo a los números, el arquero charrúa tiene en su cuenta personal 39 compromisos, al igual que 38 goles encajados; mantuvo su portería en cero hasta en 17 ocasiones, y disputó 3510 minutos.