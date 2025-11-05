Universitario no jugará en el Monumental ni Nacional su próximo partido del Torneo Clausura

¡Atención! Universitario de Deportes confirmó recientemente que no jugará su próximo partido del Torneo Clausura en el Estadio Monumental ni en el Estadio Nacional, esto por un fuerte motivo. Incluso, en tienda crema ya decidieron donde se llevará su encuentro de local que está programado para este fin de semana y el cual ningún aficionado quiere perderse, sobre todo luego de haber obtenido el tricampeonato de la Liga 1.

Mediante sus redes sociales oficiales, el cuadro merengue anunció que su próximo compromiso oficial, que le corresponde realizar en casa, lo realizará en Campo Mar 'U'. Es decir, las cremas definirán la primera final del Torneo Clausura de la Liga Femenina ante Alianza Lima en dicha instalación, misma donde normalmente el plantel dirigido por Jorge Fossati se dedica a entrenar. Esto tiene una razón muy simple.

¿Por qué Universitario no jugará en el Estadio Monumental?

Resulta que el partido es el domingo 9 de noviembre, pero el viernes 7 el elenco masculino de Universitario de Deportes, que acaba de salir tricampeón de la Liga 1, recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y habrá toda una fiesta. Luego de este encuentro el recinto deportivo de Ate no volverá a ser utilizado hasta la final de la Copa Libertadores 2025, que protagonizarán Palmeiras y Flamengo a fin de mes.

Universitario y Alianza Lima definirán el título del Torneo Clausura.

Universitario vs. Alianza Lima: hora y canal del partido

Universitario recibirá a Alianza Lima en la primera final del Torneo Clausura este domingo 9 de noviembre desde las 15.00 horas locales, en Campo Mar. Asimismo, la transmisión del emocionante partido será mediante la señal de Movistar Deportes y Movistar Play para todo el territorio nacional. El cotejo de vuelta, en el Estadio Alejandro Villanueva, se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.

Vale precisar que si las blanquiazules se llevan este segundo certamen de la temporada se proclamarán inmediatamente bicampeonas de la Liga Femenina 2025, ya que también se hicieron con el Torneo Apertura tras vencer 2-0 precisamente a las cremas. Además, las íntimas se pueden asegurar el boleto tanto a la Copa Libertadores del 2026 como 2027, gracias al reglamento de la FPF para esta temporada.