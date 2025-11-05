Aldo Corzo impacta con firme mensaje sobre posible fichaje de Gallese por Universitario: "Hay..."

Pedro Gallese es uno de los futbolistas más solicitados en el actual mercado de fichajes de la Liga 1. Tras su salida del Orlando City de la MLS, el guardameta peruano analiza distintas propuestas para definir su futuro. En medio de los rumores que lo vinculan con Universitario de Deportes para el 2026, Aldo Corzo rompió su silencio y se refirió de manera clara a la posible llegada del ‘Pulpo’ al conjunto crema.

Los rumores sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Universitario han tomado fuerza en los últimos días, especialmente luego de que el arquero afirmara que “no le cierra las puertas a nadie”, dejando abierta la posibilidad de defender la camiseta crema, pese a su pasado en Alianza Lima.

En ese contexto, durante una entrevista con el programa 'Doble Punta', el capitán merengue Aldo Corzo fue consultado sobre la posibilidad de compartir vestuario con el ‘Pulpo’ en la próxima temporada. El lateral no dudó en expresar su admiración por el guardameta y señaló que sería un lujo tenerlo en el plantel.

Video: Doble Punta

"Si viene, sería lindo. Quién no quisiera tener a un arquero como (Pedro) Gallese. Es buena persona y un arquerazo. Pero, no se sabe, siempre hay rumores de todo tipo", manifestó Corzo, destacando las cualidades del guardameta de la selección peruana.

Aldo Corzo destacó las cualidades de Pedro Gallese

De igual forma, Aldo Corzo, mientras recordaba cuando compartió vestuario con Pedro Gallese en la Universidad San Martín, destacó las grandes cualidades que mostraba el 'Pulpo' en sus inicios. El defensor crema, remarcó especialmente la gran personalidad que tiene el portero.

"Él (Pedro Gallese) era el cuarto portero en la San Martín. Entró un partido en que Leao Butrón estaba suspendido y tapa el penal. Así debutó. Ya te dabas cuenta que pintaba para ser crack. Qué bestia. Tiene una gran personalidad", acotó.

Pedro Gallese no descartó firmar por Universitario

Hace unos días, Gallese se refirió ante su posible llegada a Universitario y sorprendió al indicar que no descarta esta operación, pues está en una etapa de su carrera donde escuchará todas las ofertas.

"No le cierro las puertas a nadie (sobre jugar en Universitario). Álvaro Barco me tuvo en la San Martín y ahora es darme un tiempo para escuchar y escoger qué es lo mejor", expresó en una entrevista con El Comercio.