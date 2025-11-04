El titular de Universitario que puede dejar el club en 2026 tras ofertas: "Paraguay y Colombia"

Universitario de Deportes tiene el objetivo de asegurar a sus principales figuras para buscar el tetracampeonato nacional en el 2026, así como realizar destacados fichajes con la misión de superar los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, hay un jugador que viene de ganar el 'Tri' y su continuidad no es segura en Ate.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Sebastián Britos en Universitario para el 2026?

El portero Sebastián Britos es una de las figuras que culmina contrato con la 'U' en diciembre del presente año, por ende, estas semanas vienen siendo claves para definir cuál será su futuro en el club. Sobre ello, el periodista Gustavo Peralta informó en sus redes sociales que en los últimas días ya no volvió a existir comunicación con la directiva, tal es así que ya analiza nuevas ofertas.

"Sobre Sebastián Britos: todo sigue igual, y ya no hubo nuevo contacto con la 'U' para una posible renovación. El entorno del arquero uruguayo entiende que la etapa con el club crema puede cerrarse pronto", precisó el comunicador.

Sebastián Britos puede irse de Universitario para la temporada 2026/Foto: LÍBERO

Al respecto, Gustavo Peralta también agregó que hay dos escuadras del balompié nacional que tienen en la mira al arquero de 37 años para el 2026, al igual que otros elencos de ligas sudamericanas.

"Hay un par de clubes en el Perú que han mostrado interés, pero también hay ofertas en Paraguay y Colombia", acotó.

Números de Sebastián Britos con Universitario este 2025

El futbolista charrúa siguió como un referente en el arco de Universitario a nivel local e internacional. En esa línea, de acuerdo a las estadísticas, Britos registra oficialmente 39 partidos. Recibió 28 anotaciones, asimismo, mantuvo su portería en cero en 17 ocasiones y sumó un aproximado de 3,510 minutos con camiseta crema.