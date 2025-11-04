- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Liverpool vs Real Madrid
- PSG vs Bayern Munich
- Universitario
- Alianza Lima
- Alemania vs Colombia
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
El titular de Universitario que puede dejar el club en 2026 tras ofertas: "Paraguay y Colombia"
¡No es Álex Valera! Pieza clave para el DT Jorge Fossati en Universitario acaba de recibir múltiples propuestas y su futuro en tienda crema es incierto para el 2026.
Universitario de Deportes tiene el objetivo de asegurar a sus principales figuras para buscar el tetracampeonato nacional en el 2026, así como realizar destacados fichajes con la misión de superar los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, hay un jugador que viene de ganar el 'Tri' y su continuidad no es segura en Ate.
PUEDES VER: Manco lanzó fuerte postura sobre futbolista que suena en Universitario: "No se formó en Alianza"
¿Qué se sabe sobre el futuro de Sebastián Britos en Universitario para el 2026?
El portero Sebastián Britos es una de las figuras que culmina contrato con la 'U' en diciembre del presente año, por ende, estas semanas vienen siendo claves para definir cuál será su futuro en el club. Sobre ello, el periodista Gustavo Peralta informó en sus redes sociales que en los últimas días ya no volvió a existir comunicación con la directiva, tal es así que ya analiza nuevas ofertas.
"Sobre Sebastián Britos: todo sigue igual, y ya no hubo nuevo contacto con la 'U' para una posible renovación. El entorno del arquero uruguayo entiende que la etapa con el club crema puede cerrarse pronto", precisó el comunicador.
Sebastián Britos puede irse de Universitario para la temporada 2026/Foto: LÍBERO
Al respecto, Gustavo Peralta también agregó que hay dos escuadras del balompié nacional que tienen en la mira al arquero de 37 años para el 2026, al igual que otros elencos de ligas sudamericanas.
"Hay un par de clubes en el Perú que han mostrado interés, pero también hay ofertas en Paraguay y Colombia", acotó.
Números de Sebastián Britos con Universitario este 2025
El futbolista charrúa siguió como un referente en el arco de Universitario a nivel local e internacional. En esa línea, de acuerdo a las estadísticas, Britos registra oficialmente 39 partidos. Recibió 28 anotaciones, asimismo, mantuvo su portería en cero en 17 ocasiones y sumó un aproximado de 3,510 minutos con camiseta crema.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50