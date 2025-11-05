Campeón con Universitario sueña con fichaje internacional para Universitario: "Sería espectacular"

Para el siguiente año, Universitario de Deportes promete grandes promesas para seguir luchando por el campeonato local y conseguir el ansiado tetracampeonato. En ese sentido, desde la dirigencia estarían trabajando en grandes nombres para sumar al plantel y uno de ellos sería una figura de la MLS.

Tras haber conquistado el 'tri', Universitario tiene claro su objetivo y ahora no solamente quieren dejar una mejor 'cara' a nivel internacional en la Copa Libertadores, sino que también quieren alzar el nuevo título nacional para completar el tetracampeonato. Uno de los futbolistas que suena es Pedro Gallese, quien dejará el Orlando City en busca de nuevos retos.

Fichaje de Pedro Gallese ilusiona a campeón de Universitario

En las últimas semanas se ha especulado sobre si Pedro Gallese hará su gran regreso al fútbol peruano y aunque sea hincha de Alianza Lima, su nombre también estaría en el radar de Universitario. Por tal motivo, Mauro Cantoro, quien fue campeón con Universitario, no ocultó su emoción si es que este vínculo finalmente se concreta.

(Video: Denganche)

"A Gallese le van a decir que vaya a la 'U' el próximo año. Digo lo que me cuentan. Me dijeron, 'Mauro, atento, que va Gallese'. Si realmente te toca Gallese, que sería espectacular, ya ahí acabaría con todo. Esta sería la contratación con la que la 'U' demostraría que puede hacer algo importante en la Copa Libertadores", fueron las palabras de Cantoro en el programa 'Desmarcados'.

¿En qué equipos ha jugado Pedro Gallese?

El arquero de 35 años hizo su gran debut a nivel profesional vistiendo la camiseta de Universidad de San Martín. Tras sus destacadas actuaciones, dio el salto a Atlético Minero y Juan Aurich para finalmente llegar a Veracruz y luego a Alianza Lima. Tras la temporada 2019, Pedro Gallese firmó por Orlando City en el 2020 y el contrato con el club de la MLS llegó a su fin este 2025.