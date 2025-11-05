Universitario puede romper el mercado con fichaje de goleador para 2026: "Han ofrecido a…"

Universitario recibirá el trofeo de tricampeón nacional este viernes cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de Ate. Los merengues apuntan a lograr un triunfo y con ello darle una nueva alegría a su hinchada a poco del final de esta temporada. Paralelamente, el club ya trabaja en la llegada de refuerzos y hace poco ofrecieron a un goleador extranjero.

Delantero argentino fue ofrecido a Universitario para la temporada 2026

Pablo Erustes, integra la lista de los futbolistas con mayor cantidad de anotaciones esta temporada. El delantero argentino de Deportivo Garcilaso tiene 15 dianas en su cuenta personal, lo que refleja su efectividad en ofensiva. Bajo ese escenario, en las últimas horas el periodista Gustavo Peralta informó en el programa 'L1 Radio', que el atacante fue ofrecido a tienda crema para el 2026.

Pablo Erustes es figura en Deportivo Garcilaso esta temporada/Foto: X

"Han ofrecido a Pablo Erustes a la 'U', eso no significa que vaya a llegar. Podría ser tomado en cuenta si Jairo Vélez no sigue", indicó el comunicador. Cabe mencionar que, en estos días, la directiva también viene definiendo la posibilidad de seguir contando con el volante ecuatoriano nacionalizado peruano, quien pertenece a la César Vallejo de Trujillo y este 2025 jugó con los cremas en condición de préstamo.

¿Quién es Pablo Erustes?

Pablo Erustes es un jugador argentino de 31 años que se desempeña como delantero y también como extremo derecho. En sus inicios destacó en el fútbol amateur de la Liga Argentina Escobarense con Club Atlético Perú, pero luego decide venir a nuestro país y fichar por Deportivo Municipal donde en el 2023 fue dirigido por el DT Ángel David Comizzo.

Posterior a ello, con miras al 2024, Deportivo Garcilaso del Cusco, su actual club lo anuncia por todo lo alto en base a sus buenas actuaciones, y hasta la fecha viene siendo uno de los principales referentes en el ataque. Con 15 goles, Erustes continúa haciendo historia en el 'Pedacito de Cielo' y espera consolidarse aún más en la Liga 1 2026.

Al respecto, tan solo esta temporada, el delantero, quien es titular indiscutible para el estratega Carlos Bustos registra un total de 31 compromisos, 9 asistencias y un aproximado de 2577 minutos. En tanto, según el portal Transfermarkt, se cotiza en 350 mil euros.