Universitario enloquece a sus hinchas en redes tras anuncio con referencia a Brasil: "Goleador"

Universitario de Deportes continúa con las celebraciones tras consagrarse tricampeón nacional de la Liga 1. Por ello, el club ya alista nuevos fichajes para reforzar su plantilla y buscar el tetracampeonato. En medio de estos rumores, la institución sorprendió a sus hinchas con un mensaje en redes sociales, haciendo referencia a un goleador y a Brasil. ¿De qué se trata?

Recientemente se conoció que el club está en la búsqueda de un delantero de talla internacional que pueda competirle el puesto de titular a Álex Valera. Sin embargo, esta tarea se presenta complicada, ya que Valera ha demostrado ser una pieza clave en el plantel.

En medio de estos rumores, el club sorprendió a sus hinchas con un inesperado anuncio sobre su goleador. Confirmaron que Álex Valera cumplió su promesa de realizarse el icónico peinado del delantero brasileño Ronaldo Nazario, una promesa que había hecho al resto del plantel si lograban levantar el tricampeonato. "Promesa cumplida, goleador", publicaron junto a un video.

Video: Universitario

Con esta hazaña cumplida, 'Valegol' decidió hacer oficial su promesa. El club compartió un peculiar video, donde se ve al delantero eufórico. "Porque las promesas se cumplen. Y dale 'U' toda la vida", expresó Valera tras cumplir su promesa. Además, el video estuvo acompañado de música especial que incluía elogios a "Nazario Valera", un divertido juego de palabras con su nombre.

Álex Valera y su gran presente en Universitario

Durante esta temporada, Álex Valera ha logrado tener una notable regularidad en Universitario, donde se ha consolidado como la máxima figura del elenco crema. El delantero de 29 años es el jugador más influyente del equipo con 17 goles y 6 asistencias, cifras que consiguió en 39 partidos.

¿Cuánto vale Álex Valera?

Durante esta temporada, Álex Valera ha logrado incrementar su valor de mercado. Según Transfermarkt, el delantero crema está cotizado en un millón de euros, siendo esta la cifra más alta de toda su carrera.