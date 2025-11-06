Exseleccionado de Perú critica fichaje que suena para Universitario: "No lo pueden contratar"

Con el Clausura definido, los rumores de los fichajes empiezan a acaparar la atención de todos los hinchas y los de Universitario son los más interesados, ya que en el 2026 buscarán conseguir el tetracampeonato. El plantel crema se vería reforzado con la llegada de uno de los jugadores más certeros de la liga local.

El nombre de Facundo Callejo viene sonando para reforzar a Universitario desde hace varias semanas y en la última etapa de la temporada, el equipo crema estaría considerando su fichaje para que le haga compañía a Valera; sin embargo, el 'Cóndor' Mendoza no cree que esta sea una buena jugada.

'Cóndor' Mendoza critica posible fichaje de Callejo en la 'U'

Andrés 'Cóndor' Mendoza no le dio vueltas al asunto y apuntó contra los rumores que señala a Facundo Callejo como posible refuerzo a Universitario para la temporada 2026. Para el exseleccionado peruano, el jugador argentino que juega actualmente en Cusco FC no cumpliría con las características para hacerle competencia a Valera.

"La 'U' no puede contratar a ese jugador del Cusco FC que es goleador, Facundo Callejo. ¿A quién le hizo goles? Hay niveles, Si traes a Callejo, ¿crees que es para la 'U' en la Copa Libertadores? Es mejor que Churín, eso sí no te lo discuto, hace más movimientos, pero para Copa Libertadores no es el jugador para la 'U'. ¿Se le puede contratar? Sí, pero para la Copa Libertadores no me parece. Yo traería un delantero que haga diferencia y le haga pelea a Alex Valera. ¿Crees que le puede hacer pelea a Valera? A Valera le gusta jugar solo y que atrás haya uno. Tiene que haber otro '9' que le haga pelea a Valera porque ese chico (Facundo Callejo) no le va a hacer pelea a Valera", señaló el 'Cóndor' en el programa 'Datazo'.

(Video: Tinbet Play)

¿Facundo Callejo fichará por Universitario?

En medio de los rumores ante su posible llegada a Universitario de Deportes para la temporada 2026, Facundo Callejo no se ha pronunciado aún si se mantendrá en Cusco FC o buscará nuevos retos para la siguiente temporada.

Lo que sí es que el jugador argentino y delantero del equipo imperial, celebró en sus redes sociales la clasificación de Cusco FC a la Copa Libertadores, ahora solo falta por definir en qué puesto llegan al torneo internacional.