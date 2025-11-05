Pedro Gallese no es el único: Universitario busca otro arquero para la temporada 2026

Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 y ahora apunta a seguir con el mismo camino la próxima temporada. Por ello, los cremas ya comenzaron a prepararse para luchar por el tetracampeonato y también por la Copa Libertadores. En ese sentido, el cuadro dirigido por Jorge Fossati ha comenzado a planificar los fichajes que realizará y la posición de portero es una de las principales preocupaciones, por lo que todos los rumores apuntan a Pedro Gallese.

Pese a lo anterior mencionado, surgió un nuevo guardameta que despertó el interés de la 'U' y podría opacar el intento por contratar al 'Pulpo'. Nos referimos a Diego Romero, actual futbolista de Banfield de la Liga Profesional Argentina (Primera División) y que a fines de diciembre termina su préstamo y deberá retornar a Ate para unirse a sus compañeros.

Si bien es cierto que el golero debe regresar a Universitario por el fin de la cesión, en muchas ocasiones el futbolista de la selección peruana expresó su deseo por continuar jugando en el 'Taladro' o en todo caso firmar por otro club del extranjero. No obstante, de momento parece que no buscarán renovar la cesión ni contratarlo definitivamente, por lo que todo apunta a que su futuro está en tienda crema.

Diego Romero en Banfield.

Recordemos que esta temporada Diego Romero la ha pasado sumamente mal en Banfield debido a que en toda la temporada apenas ha jugado un partido en la Copa Argentina, mientras que en la Liga Profesional ni siquiera tiene un minuto disputado. Por ello llega sin continuidad para la campaña entrante y necesita tener ruedo lo antes posible o podrá estancar su carrera profesional.

Diego Romero en la selección peruana

El nacido en Chiclayo fue convocado a la selección peruana en la última fecha FIFA del mes de octubre para el partido ante Chile. No obstante, tampoco pudo contar con minutos en el terreno de juego debido a que Manuel Barreto, entrenador interino de la Blanquirroja, prefirió mandar como titular a Diego Enriquez.