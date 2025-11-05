- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Pedro Gallese no es el único: Universitario busca otro arquero para la temporada 2026
Universitario de Deportes busca reforzarse para el 2026 y se rumora la llegada de Pedro Gallese, pero otro portero de selección podría interponerse en el camino.
Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 y ahora apunta a seguir con el mismo camino la próxima temporada. Por ello, los cremas ya comenzaron a prepararse para luchar por el tetracampeonato y también por la Copa Libertadores. En ese sentido, el cuadro dirigido por Jorge Fossati ha comenzado a planificar los fichajes que realizará y la posición de portero es una de las principales preocupaciones, por lo que todos los rumores apuntan a Pedro Gallese.
PUEDES VER: ¿Inter Miami jugará la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima sin Lionel Messi? Lo último que se sabe
Pese a lo anterior mencionado, surgió un nuevo guardameta que despertó el interés de la 'U' y podría opacar el intento por contratar al 'Pulpo'. Nos referimos a Diego Romero, actual futbolista de Banfield de la Liga Profesional Argentina (Primera División) y que a fines de diciembre termina su préstamo y deberá retornar a Ate para unirse a sus compañeros.
Si bien es cierto que el golero debe regresar a Universitario por el fin de la cesión, en muchas ocasiones el futbolista de la selección peruana expresó su deseo por continuar jugando en el 'Taladro' o en todo caso firmar por otro club del extranjero. No obstante, de momento parece que no buscarán renovar la cesión ni contratarlo definitivamente, por lo que todo apunta a que su futuro está en tienda crema.
Diego Romero en Banfield.
Recordemos que esta temporada Diego Romero la ha pasado sumamente mal en Banfield debido a que en toda la temporada apenas ha jugado un partido en la Copa Argentina, mientras que en la Liga Profesional ni siquiera tiene un minuto disputado. Por ello llega sin continuidad para la campaña entrante y necesita tener ruedo lo antes posible o podrá estancar su carrera profesional.
Diego Romero en la selección peruana
El nacido en Chiclayo fue convocado a la selección peruana en la última fecha FIFA del mes de octubre para el partido ante Chile. No obstante, tampoco pudo contar con minutos en el terreno de juego debido a que Manuel Barreto, entrenador interino de la Blanquirroja, prefirió mandar como titular a Diego Enriquez.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50