- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Juega en Juan Pablo II, donde sobresalió y tiene contrato con Universitario por todo el 2026
Juegan en Juan Pablo II, equipo que está peleando su permanencia en la Liga 1, y tiene contrato con Universitario de Deportes hasta finales del 2026.
En este 2025, Universitario decidió ceder a préstamo a algunos de sus talentos para que puedan tener minutos. Este es el caso de Álvaro Rojas. El mediocentro de 20 años es una de las joyas de la 'U', pero en la presente temporada defendió la camiseta de Juan Pablo II.
PUEDES VER: Alianza Lima quiere fichar a delantero europeo que pasó por River Plate, indican en Argentina
Rojas tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026, según datos de Transfermarkt. Por ello, tras terminar la Liga 1 2025, el volante que habitualmente es convocado a la selección peruana Sub 20 deberá volver al cuadro estudiantil.
Álvaro Rojas es una de las joyas de Universitario
La temporada que está realizando Rojas con Juan Pablo II es buena. Si bien el conjunto de Chongoyape está luchando para permanecer en la máxima división del fútbol peruano, el jugador de 20 años logró consolidarse.
Entre el Torneo Apertura y Clausura, Álvaro disputó en total 29 partidos. Anotó cuatro goles y brindó dos asistencias. En total registra 1843 minutos en la cancha.
Álvaro Rojas tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026
Álvaro Rojas fue convocado por Manuel Barreto para la selección peruana
Para el amistoso entre Perú y Chile que se realizó en fecha FIFA de octubre, Manuel Barreto, entrenador interino de la bicolor, decidió convocar a Álvaro Rojas.
Si bien el joven talento de los cremas no sumó minutos en el partido, para el estratega nacional es importante que empiece a rodearse en la categoría absoluta del equipo nacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50