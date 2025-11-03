Juega en Juan Pablo II, donde sobresalió y tiene contrato con Universitario por todo el 2026

En este 2025, Universitario decidió ceder a préstamo a algunos de sus talentos para que puedan tener minutos. Este es el caso de Álvaro Rojas. El mediocentro de 20 años es una de las joyas de la 'U', pero en la presente temporada defendió la camiseta de Juan Pablo II.

Rojas tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026, según datos de Transfermarkt. Por ello, tras terminar la Liga 1 2025, el volante que habitualmente es convocado a la selección peruana Sub 20 deberá volver al cuadro estudiantil.

Álvaro Rojas es una de las joyas de Universitario

La temporada que está realizando Rojas con Juan Pablo II es buena. Si bien el conjunto de Chongoyape está luchando para permanecer en la máxima división del fútbol peruano, el jugador de 20 años logró consolidarse.

Entre el Torneo Apertura y Clausura, Álvaro disputó en total 29 partidos. Anotó cuatro goles y brindó dos asistencias. En total registra 1843 minutos en la cancha.

Álvaro Rojas tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026

Álvaro Rojas fue convocado por Manuel Barreto para la selección peruana

Para el amistoso entre Perú y Chile que se realizó en fecha FIFA de octubre, Manuel Barreto, entrenador interino de la bicolor, decidió convocar a Álvaro Rojas.

Si bien el joven talento de los cremas no sumó minutos en el partido, para el estratega nacional es importante que empiece a rodearse en la categoría absoluta del equipo nacional.