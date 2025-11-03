Melgar quiere dar el batacazo y fichar a jugador de Universitario para la Liga 1 2026

Universitario de Deportes se encuentra en su mejor momento luego de ganar el tricampeonato nacional de la Liga 1 y es por eso que busca los mejores jugadores para reforzar su plantilla. Sin embargo, Melgar busca quitarle un futbolista destacado en el once de Jorge Fossati para la próxima temporada: Estamos hablando de José Rivera.

Melgar desea ser campeón en la Liga 1 2026 y busca el fichaje de jugador de Universitario

Según informó el periodista Enrique Vega, Melgar desea contar con el fichaje de Rivera para la Liga 1 2026 y ya comenzó a hacer las gestiones para la adquisición de su pase.

Video: Enrique Vega

"José ‘El Tunche’ Rivera interesa en Melgar y es del agrado de Juan Reynoso. El club arequipeño lo considera una de sus opciones y consultó con el entorno del delantero de Universitario de Deportes para conocer su situación actual. Rivera tiene contrato con la ‘U’ hasta diciembre del 2026", afirmó a través de su cuenta de Twitter.

Esta información proporcionada por el comunicador de A Presión revela que el club de Arequipa ya ha hablado con el círculo de José Rivera, por lo que ya se están iniciando los respectivos movimientos para conocer el panorama del futbolista.

Cabe mencionar que el 'Tunche' tiene contrato con Universitario de Deportes hasta el final de la temporada del 2026, por lo que su salida tendrá un costo para Melgar.

José Rivera en Universitario 2025

Es importante destacar que Rivera ha sido pieza clave del equipo Universitario de Deportes para la obtención del tricampeonato, ya que sus goles han sido fundamentales para alcanzar victorias destacadas en la Liga 1.

En el 2025, José Rivera jugó el Torneo Apertura, Torneo Clausura y la Copa Libertadores. En el primer campeonato del año disputó 7 de 8 partidos sin anotar goles, sin embargo, en los dos torneos locales ha participado en 28 duelos y ha marcado 11 tantos.