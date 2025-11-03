¡Oficial! Partido de Universitario por Liga 1 será transmitido a través de YouTube

Universitario de Deportes es el vigente campeón del fútbol peruano en el 2025, sin embargo, sigue sorprendiendo a los hinchas. Por ello, su último partido de la Liga 1 contra Los Chankas en Andahuaylas será transmitido de forma gratuita a través del canal de L1MAX en la página de YouTube.

¡Oficial! Anuncian que L1MAX trasmitirá gratis próximo partido de Universitario de Deportes

Según informó el periodista Luis Carrillo, L1MAX ha tomado la decisión de transmitir el partido de Universitario vs Los Chankas de forma libre y gratuita a través de YouTube.

L1MAX transmitirá el último partido de Universitario por YouTube.

"Mediante su cuenta de YouTube, L1 Max transmitirá el partido de la fecha 19 del Torneo Clausura entre Chankas y Universitario de Deportes en Andahuaylas. Con la expectativa de alcanzar nuevas audiencias y lograr un récord de sintonía en el ámbito digital. Cabe recordar que L1 Max ya ha estado transmitiendo algunos partidos a través de esta plataforma", se puede leer en su cuenta de Twitter.

El comunicador informó que la misión de la plataforma peruana que transmite casi todos los partidos de la Liga 1 es que nuevas personas se sumen a conocer la plataforma y, con ello, lograr el objetivo de aumentar considerablemente las reproducciones.

Cabe mencionar que Universitario de Deportes se enfrentará a Los Chankas por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y será el último partido del año de la escuadra merengue, por lo que será vital salir con un buen resultado.

Este encuentro se jugará en el Complejo Deportivo de Andahuaylas, por lo que también será beneficioso para la escuadra de Los Chankas, pues su recinto será visto no solo por espectadores peruanos, sino por todo el mundo a través de internet.