Universitario cerca de enfrentar a gigante del fútbol mundial en la Noche Crema: "Negociando"

Universitario de Deportes salió tricampeón del fútbol peruano, por lo que su temporada en el 2025 ya está casi terminada, a falta de dos partidos ante Deportivo Garcilaso y Chankas FC. Sin embargo, la administración merengue ya organiza la Noche Crema y se ha revelado el posible equipo de talla mundial que enfrentaría a la escuadra crema.

El periodista deportivo Gustavo Peralta compartió una información muy interesante sobre el posible equipo que podría participar en la Noche Crema para enfrentar a Universitario el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental.

A pesar de que se analizan 3 opciones como posibles rivales, uno de los más importantes entre ellos es la de River Plate, que es un equipo histórico por sus copas y por su hinchada.

Video: Gustavo Peralta

"Se están analizando tres posibles rivales para disputar este partido de presentación en el 2026, y uno de ellos, con el que se están llevando a cabo negociaciones, es nada menos que River Plate. Esto no significa que el equipo argentino esté confirmado como el rival, pero es uno de los candidatos. Es posible que pronto se aclare la situación y sea el contrincante de la 'U' en la Noche Crema", mencionó Peralta en un video publicado en sus redes sociales.

Además, el periodista deportivo especializado en Universitario afirmó que la administración de Velazco ya hizo los papeleos necesarios para solicitar que la Noche Crema se juegue el 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate.

"La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos y la solicitud en la noche de ayer para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, confirmado y garantizado que para la 'U' se juegue en esa fecha; y ya se ha presentado la solicitud ante el Ministerio del Interior", definió.