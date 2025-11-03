Carlos Galván habló de las comparaciones con Riveros y dejó polémico comentario: "No es mejor"

Si hay una persona que es muy recordada por los hinchas de Universitario en los últimos años, ese es Carlos Galván. El quien fuera zaguero argentino estuvo cuatro años y medio en el club, en los que se ganó el cariño del hincha en base a esfuerzo y títulos. Sin embargo, con el tricampeonato 2023-2025, su nombre comenzó a ser comparado con otro caudillo en defensa como Williams Riveros, generando una diversidad de opiniones entre los aficionados.

El 'Negro' fue consultado sobre el tema en reciente entrevista con la periodista Darinka Zumaeta y fue claro en su postura. En primer lugar, mencionó que la hinchada habla por distintos motivos y los deja que se expresen, pero aseguró que sabe perfectamente la carrera que hizo y que si hubiese llegado a la 'U' con la edad del futbolista paraguayo (30 años), iba a ser diferente la cosa porque él en ese tiempo estaba en su prime futbolístico.

"Lo que pasa es que hay gente que habla con el dolor, otros por que es hincha o porque nunca me vio jugar, hay muchas versiones. Yo los dejo hablar. Sé la carrera que hice, por dónde pasé, por dónde jugué y por dónde campeoné. Sin embargo, no me llama la atención porque sé que si yo hubiese llegado a la edad de Riveros a Perú, ahí sí iba a ser diferente. La descocía porque con 28 años estaba en mi prime jugando en Brasil, así que iba a ser totalmente diferente. Me iban a ver en un prime mio", sostuvo.

Video: Darinka Zumaeta

Carlos Galván se considera mejor que Williams Riveros

Además de recalcar que las cosas hubiesen sido distintas si llegaba al club de Ate en su plenitud, el exdefensa argentino no dudó en asegurar que él es mejor jugador que Riveros pese a que las estadísticas con el conjunto merengue le jueguen a favor al más conocido como 'Jerarquía', ya que a nivel de juego y por carrera tuvo un mejor desarrollo.

"Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el 'Cheta' (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente", sentenció.