Carlos Galván impactó y dio firme comentario sobre jugador de Universitario: "Una bestia"

Universitario la rompió en este 2025 y con varias fechas de anticipación se coronó tricampeón de la Liga 1. La regularidad que mostró el cuadro crema es resaltado por diversas figuras nacionales. Uno de ellos es Carlos Galván, exjugador de la 'U' y referente en Brasil.

En Mano a Mano, el 'Negro' Galván señaló que para él, Martín Pérez Guedes es el jugador más importante de Universitario en el tricampeonato. Resaltó el trabajo que realizó el volante argentino en la temporada.

"De este tricampeonato, para mí, el futbolista más importante de la 'U' es Martín Pérez Guedes. Ha sido una bestia", señaló el defensor argentino, que fue campeón con Universitario en el 2009.

Luego, señaló lo siguiente: "En importancia le siguen Álex Valera y Aldo Corzo. La mención honrosa sería Rodrigo Ureña y la yapa, Wilians Riveros", finalizó.

Carlos Galván resaltó el nivel de Universitario en el tricampeonato

Carlos Galván señaló que el nivel que mostró Universitario en este 2025 es el más alto, desde que llegó al fútbol peruano. Puntualizó que el cuadro cremas sin problemas es un lugar perfecto para trabajar, por ello, los jugadores no quieren dejar el club.

"Esta expresión futbolística es la mejor que vi de la 'U' desde que llegué al Perú. Se están haciendo muy bien las cosas. Es una realidad que la 'U' sin problemas es el paraíso. No te quieres ir, vas saliendo campeón. ¿Para qué moverte si estás cómodo?", expresó.