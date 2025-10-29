¡Sorpresa! Jayo reveló charla con ex Universitario sobre su vuelta a Alianza Lima: "Me dijo..."

Alianza Lima ya está en la Copa Libertadores 2026, sin embargo, aún resta definir qué plaza va a ocupar como representante peruano. Por ese motivo, el equipo de Néstor Gorosito está enfocado en seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles en la recta final del Torneo Clausura. A propósito de eso, Juan Jayo confesó una conversación con un exjugador de Universitario de Deportes.

Juan Jayo confesó charla con ex Universitario sobre su regreso a Alianza Lima

Pablo Lavandeira, sufrió una dura lesión en mayo de este año mientras los íntimos disputaban la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores 2025. El uruguayo aún se viene recuperando de un esguince de tercer grado y desgarro completo del tendón de su rodilla izquierda.

Bajo ese escenario, en el programa de YouTube 'Estudio Fútbol', el 'Pulpo' indicó que el mediocampista ya está en condiciones para volver a sumar minutos, pero, por ahora prefiere no arriesgarse en vista que está por culminar la presente edición de la Liga 1.

Pablo Lavandeira jugó en Universitario del 2018 al 2019/Foto: LÍBERO

"Ayer lo vi entrenando prácticamente con el grupo, lo vi bastante bien pero creo que este año no va a regresar. Crucé un par de palabras con él, le pregunté cómo estaba y me dijo que bastante bien pero que no piensa arriesgar más de la cuenta. Quizás si estuviesen jugando la final, sería distinto", manifestó.

Números de Pablo Lavandeira con Alianza Lima esta temporada

En lo que corresponde a la temporada 2025, el futbolista Pablo Lavandeira llegó a disputar oficialmente 13 partidos con los blanquiazules, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Anotó 1 gol, brindó 1 asistencia, además, registra 929 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Pablo Lavandeira con Alianza Lima?

'Lava' tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2025, pero aún no define qué pasará con su futuro profesional para la próxima temporada. Las siguientes semanas serán claves.

Valor en el mercado de Pablo Lavandeira

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el volante de 35 años se cotiza en 250 mil euros en el mercado de pases, tras la última actualización. Sin embargo, fue en el año 2022 cuando alcanzó su más alto valor (650 mil euros) con los íntimos.