Palmeiras vs. Flamengo: fecha, hora, entradas y canal confirmado de la final de la Libertadores

Dos equipos en busca de la gloria en Lima. Palmeiras y Flamengo serán los clubes que disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental para definir quién será el nuevo monarca de la competición continental. Entérate de todos los detalles sobre este partido que paralizará a toda Sudamérica.

Palmeiras vs. Flamengo: fecha confirmada por la final de la Copa Libertadores 2025

De acuerdo a lo señalado por Conmebol a principios del 2025 en su calendario anual, la final entre Palmeiras vs. Flamengo por el torneo de clubes más importante del continente, está programada para jugarse el próximo sábado 29 de noviembre, hasta el momento, en la capital peruana.

Palmeiras vs. Flamengo lucharán por ser campeón de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima. Foto: Conmebol

Palmeiras vs. Flamengo: hora de la final de la Copa Libertadores 2025

Hasta el momento, aún no se confirma el horario oficial del compromiso que definirá al campeón de la presente edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, se presume que pueda ser en horas de la tarde, como lo ha venido siendo desde que se instauró el formato de final única.

Palmeiras vs. Flamengo: canal dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025

Es preciso señalar que, a falta de confirmación, el cotejo entre el 'Verdao' y el 'Rubro-Negro' será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de ESPN, así como vía streaming por Disney Plus y Pluto TV en toda Sudamérica. Revisa la lista de canales que pasarán toda la final en el resto del continente.

Argentina: Fox Sports, Telefe, Disney Plus, Pluto TV

Bolivia: ESPN, Disney Plus, Pluto TV

Brasil: ESPN, Disney Plus

Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus, Pluto TV

Colombia: ESPN, Disney Plus, Pluto TV

Ecuador: ESPN, Disney Plus, Pluto TV

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN, Disney Plus, Pluto TV

Perú: ESPN, Disney Plus, Pluto TV

Uruguay: ESPN, Disney Plus, Pluto TV

Venezuela: ESPN, Disney Plus, Pluto TV

Palmeiras vs. Flamengo: entradas para la final de la Copa Libertadores 2025

Conmebol informó que dio inicio al pre-registro para la venta de entradas de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo, el cual estará disponible hasta este jueves 30 de octubre a las 23:59 horas. Si quieres adquirir boletos a las diferentes tribunas disponibles, podrás hacerlo a través de este link (https://libertadores.eleventickets.com) y poner los datos que se solicitan. De esta forma, te avisarán el día que se habilite la venta de tickets y puedas comprarlos vía online.