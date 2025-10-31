¿La final de la Copa Libertadores se jugará en Brasil? La firme decisión que tomó la Conmebol

Palmeiras se impuso 4-0 a Liga de Quito y accedió a la final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Flamengo el próximo sábado 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima, recinto propiedad de Universitario de Deportes. Sin embargo, un pedido desde Brasil hizo dudar a los fanáticos del fútbol sudamericano.

Es que apenas el 'Verdao' selló su pase a la finalísima, Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), reveló su intención de gestionar para que el partido de definición se juegue en Brasil y contó que dos ciudades se han ofrecido para albergar el cotejo: Belén y Brasilia.

"La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil. Por ahora, será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol”, dijo Xaud el último jueves.

Final de la Copa Libertadores no sufrirá cambio de sede. Captura: Globoesporte.

Sin embargo, de acuerdo a la información que maneja Globoesporte, uno de los principales portales deportivos en el país de la samba, la Conmebol mantiene firme su posición de que la final se dispute en Lima y, de momento, no se estudia mudar el partido más importante de clubes en nuestro continente fuera da la capital peruana.

"Según la Conmebol, ya está definido todo el plan para la final, incluyendo los lugares de alojamiento, los entrenamientos y los traslados. Esto se presentó a los clubes en la reciente reunión en Luque, Paraguay, con representantes de los cuatro semifinalistas", se puede leer en el citado medio.