Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO: alineaciones, hora y canal para ver Copa Libertadores

Llegó el momento de definir al segundo finalista. Palmeiras vs. Liga de Quito se enfrentan este jueves 30 de octubre por la semifinal vuelta de la Copa Libertadores 2025 desde el Allianz Parque de Sao Paulo a partir de las 21:30 horas de Brasil (19:30 de Ecuador y Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN. Entérate de todos los detalles del cotejo.

Palmeiras había sido el principal candidato y el único invicto en la presente edición del torneo continental, pero el conjunto ecuatoriano le propinó un durísimo golpe en Quito al vencerlo con un categórico 3-0, resultado que prácticamente sentencia la serie. Sin embargo, el 'Verdao' espera lograr la hazaña en su cancha y vencer por cuatro tantos de diferencia para escribir su nombre en la contienda por el título en el Estadio Monumental de Lima, o por lo menos anotar tres goles que mandarían la llave a penales.

Los dirigidos por Abel Ferreira no la pasan nada bien ya que no han ganado sus tres últimos choques de carácter oficial, siendo el más reciente el empate sin goles conseguido con Cruzeiro por el Brasileirao. Las bajas de Weverton y Lucas Evangelista por lesión han mermado el rendimiento del equipo, pero con Vitor Roque, José Manuel López y Gustavo Gómez como sus principales figuras esperan darle vuelta a un marcador global que parece imposible de lograr.

Palmeiras necesita vencer por cuatro goles a Liga de Quito para acceder a la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Palmeiras

Liga de Quito dejó de ser la sorpresa de la competición para convertirse en un candidato firme al título sudamericano. Después de eliminar a Botafogo (octavos de final) y Sao Paulo (cuartos de final), el conjunto 'Albo' dio un golpe de autoridad en casa y superó 3-0 a los 'Alviverdes' para llegar con una ventaja muy importante a la vuelta, donde le sirve hasta perder por una diferencia de dos tantos para volver a disputar una final de la Libertadores tras 17 años, esta vez en la capital peruana.

El elenco comandado por Tiago Nunes atraviesa un gran momento futbolístico, pues lleva una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Además, este fin de semana aplazó su encuentro con Deportivo Cuenca para llegar más descansados a la revancha con los brasileños. Sin embargo, no podrá contar con Bryan Ramírez ni Leonel Quiñónez, ambos por suspensión.

Liga de Quito parte con una buena ventaja ante Palmeiras en busca de su objetivo de llegar a la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Liga de Quito

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Liga de Quito?

El 'Verdao' y el 'Rey de Copas' serán los protagonistas de un infartante encuentro por un lugar en la final de la 'Gloria Eterna', el cual está programado para comenzar a las 21:30 horas de Brasil (19:30 de Ecuador y Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna de las incidencias del compromiso entre Palmeiras vs. Liga de Quito por la segunda semifinal de la serie por Copa Libertadores, este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports en Argentina, ESPN Premium en Chile y ESPN en el resto de Sudamérica, así como vía streaming por Disney Plus.

Argentina: Fox Sports, Disney Plus

Chile: ESPN Premium, Disney Plus

Brasil, Ecuador, Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus

México: ESPN 2, Disney Plus

Centroamérica: ESPN 5, Disney Plus

Palmeiras vs. Liga de Quito pronóstico: cuánto pagan las apuestas

Pese a que el cuadro ecuatoriano parte con una gran ventaja, los pronósticos indican que Palmeiras es ampliamente favorito para quedarse con el triunfo ante Liga de Quito en tierras brasileñas. Revisa cuáles son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Palmeiras Empate Liga de Quito Betsson 1.19 7.10 15.50 Bet365 1.17 7.00 12.00 Betano 1.23 6.80 15.00 Te Apuesto 1.21 6.11 14.93 Apuesta Total 1.23 6.00 14.00 Meridianbet 1.22 6.36 13.93

Palmeiras vs. Liga de Quito: posibles alineaciones

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo), Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício (Raphael Veiga), Felipe Anderson; José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda (Gian Allala), Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Kevin Minda, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Palmeiras: últimos resultados

Palmeiras 0-0 Cruzeiro | fecha 30 Brasileirao 2025

Liga de Quito 3-0 Palmeiras | semifinal ida Copa Libertadores 2025

Flamengo 3-2 Palmeiras | fecha 29 Brasileirao 2025

Palmeiras 5-1 RB Bragantino | fecha 28 Brasileirao 2025

Palmeiras 4-1 Juventude | fecha 12 Brasileirao 2025

Liga de Quito: últimos resultados

Liga de Quito 3-0 Palmeiras | semifinal ida Copa Libertadores 2025

Liga de Quito 3-0 Barcelona SC | fecha 2 fase campeonato Liga Pro 2025

San Antonio 0-4 Liga de Quito | octavos de final Copa Ecuador 2025

U. Católica 2-2 Liga de Quito | fecha 1 fase campeonato Liga Pro 2025

Técnico Universitario 1-3 Liga de Quito | fecha 30 Liga Pro 2025

Palmeiras vs. Liga de Quito: historial

Ambos equipos se han visto las caras en tres ocasiones, todas por Copa Libertadores, con historial favorable para Liga de Quito con dos victorias sobre solo una de Palmeiras, además de no haber choques empatados. Repasa todos los resultados entre sí.

Liga de Quito 3-0 Palmeiras | Copa Libertadores 2025

Palmeiras 2-0 Liga de Quito | Copa Libertadores 2009

Liga de Quito 3-2 Palmeiras | Copa Libertadores 2009

Liga de Quito le ganó el último enfrentamiento a Palmeiras por Copa Libertadores. Foto: AFP

¿En dónde juega Palmeiras vs. Liga de Quito?

El escenario donde Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la semifinal vuelta de la presente edición de la Copa Libertadores es el imponente Estadio Allianz Parque, recinto deportivo ubicado en la ciudad brasileña de Sao Paulo que cuenta con una capacidad total para 43 mil 713 espectadores.