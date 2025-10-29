Lanús vs U de Chile EN VIVO por semifinal de Copa Sudamericana: a qué hora juega, pronóstico y canal

Momento de encontrar al segundo finalista de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús vs U de Chile, Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez para el jueves 30 de octubre a partir de las 17:00 hora peruana (19:00 horas de Buenos Aires y Santiago). Sigue la transmisión del encuentro por las señales en vivo de ESPN, DSports, Disney Plus y DGO.

Lanús afrontó un duelo de alto nivel en Chile ante el 'Romántico Viajero'. Un final polémico que concluyó con un empate a dos y que le da vida al conjunto chileno. Sin embargo, el 'Granate' ahora será local en este cierre de llave y buscará replicar su buen fútbol ante U de Chile y conseguir ese boleto hacia la gran final de la Copa Sudamericana.

Una de las malas noticias para U de Chile fue la sensible baja de Lucas Assadi a poco de afrontar el partido ante Lanús. La figura de los 'Azules' se sintió en el choque ante U Católica de Chile, lo que ahora lo podría dejar hasta sin afrontar la final de la Copa Sudamericana, en caso el cuadro sureño consiga la clasificación a esta instancia.

Por el lado de Lanús, tiene la confianza plena de hacer un gran partido, más por tener una buena racha de resultados desde septiembre del presente año. A la fecha, los 'Granates' suman nueve compromisos seguidos sin conocer de derrotas, por lo que tiene la firme convicción de cumplir ante su fiel hinchada.

Otro aspecto adicional, es que el conjunto argentino encadena nueve partidos invicto en condición de local. Lanús no conoce de derrotas en casa desde julio del 2025. De hecho, registra cinco victorias seguidas en dicha condición.

Lanús y U de Chile buscan su pase a la final de Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo juega Lanús vs U de Chile?

El partido entre Lanús vs U de Chile se juega este jueves 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Ambos elencos tienen la llave igualada por lo ocurrido en los primeros 90 minutos, por lo que no se guardarán nada en el próximo encuentro que se jugará en Argentina.

¿A qué hora juega Lanús vs U de Chile?

Este choque internacional entre argentinos y chilenos inicia a partir de las 17:00 hora peruana (19:00 horas de Santiago y Buenos Aires). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 19:00 horas

¿Dónde ver Lanús vs U de Chile?

Este compromiso entre Lanús vs U de Chile se verá en territorio latinoamericano por las señales oficiales de ESPN y DSports (DirecTV). Del mismo modo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus y DGO para sintonizarlo por PC, SmarTV y teléfono móvil.

Lanús vs U de Chile: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Lanús se perfila como favorito para llevarse la victoria ante U de Chile en este cotejo de vuelta por la semifinal de la Copa Sudamericana. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS LANÚS EMPATE U DE CHILE Betsson 1.82 3.25 4.70 Betano 1.85 3.50 5.00 Bet365 1.75 3.60 4.75 1XBet 1.79 3.42 4.62 Doradobet 1.83 3.60 4.50

Posibles alineaciones Lanús vs U de Chile

Lanús: Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustin Cardozo, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.

U de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazabal, Franco Calderón, Matias Zaldivia, Felipe Salomoni, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolas Guerra.

Entradas Lanús vs U de Chile

A la fecha, estos son las entradas disponibles para los hinchas de Lanús que se harán presente en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.