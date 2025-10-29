- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 30 de octubre: programación y dónde ver fútbol online
Programación completa de los partidos en vivo a disputarse este jueves 30 de octubre. Se definen los últimos finalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025.
Este jueves 30 de octubre teneos una programación importante de partidos en vivo en las grandes ligas del mundo. Para empezar, se definen los últimos clasificados a la gran final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, en España continúa la Copa del Rey y en Italia la Serie A no se detiene. Consulta los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Cagliari vs Sassuolo
|ESPN, Disney+
|14:45
|Pisa vs Lazio
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Orihuela vs Levante
|Disney+, M+ LALIGA TV 2
|13:00
|Puerto de Vega vs Celta de Vigo
|13:30
|Valle Egüés vs FC Andorra
|14:00
|Atlético Baleares vs Gimnàstic Tarragona
|14:00
|Getxo vs Deportivo Alavés
|Disney+
|14:00
|Real Ávila vs Real Avilés
|14:00
|UD Logroñés vs Ponferradina
|15:00
|Estepona vs Málaga
|15:00
|Sámano vs Deportivo La Coruña
|TV Galicia
|15:00
|Palma del Rio vs Real Betis
|Zapping, Claro TV+
|15:00
|Real Murcia vs Antequera
|15:00
|Atlètic Lleida vs Espanyol
|Disney+, Movistar+
|15:00
|Antoniano vs CD Castellon
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Unión Magdalena vs Deportes Tolima
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:10
|Boyacá Chicó vs América de Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:20
|Llaneros vs Atlético Nacional
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Lanús vs Universidad Chile
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Palmeiras vs LDU Quito
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Olimpia vs Alajuelense
|Disney+
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
