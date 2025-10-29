Partidos de hoy EN VIVO, jueves 30 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Este jueves 30 de octubre teneos una programación importante de partidos en vivo en las grandes ligas del mundo. Para empezar, se definen los últimos clasificados a la gran final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, en España continúa la Copa del Rey y en Italia la Serie A no se detiene. Consulta los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Cagliari vs Sassuolo ESPN, Disney+ 14:45 Pisa vs Lazio ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Orihuela vs Levante Disney+, M+ LALIGA TV 2 13:00 Puerto de Vega vs Celta de Vigo 13:30 Valle Egüés vs FC Andorra 14:00 Atlético Baleares vs Gimnàstic Tarragona 14:00 Getxo vs Deportivo Alavés Disney+ 14:00 Real Ávila vs Real Avilés 14:00 UD Logroñés vs Ponferradina 15:00 Estepona vs Málaga 15:00 Sámano vs Deportivo La Coruña TV Galicia 15:00 Palma del Rio vs Real Betis Zapping, Claro TV+ 15:00 Real Murcia vs Antequera 15:00 Atlètic Lleida vs Espanyol Disney+, Movistar+ 15:00 Antoniano vs CD Castellon

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Unión Magdalena vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol 18:10 Boyacá Chicó vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol 20:20 Llaneros vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Lanús vs Universidad Chile ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Palmeiras vs LDU Quito ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 21:00 Olimpia vs Alajuelense Disney+

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.