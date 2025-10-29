0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 30 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Programación completa de los partidos en vivo a disputarse este jueves 30 de octubre. Se definen los últimos finalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025.

Sandra Morales
Partidos en vivo a disputarse este jueves 30 de octubre
Partidos en vivo a disputarse este jueves 30 de octubre | FOTO: LIBERO
Este jueves 30 de octubre teneos una programación importante de partidos en vivo en las grandes ligas del mundo. Para empezar, se definen los últimos clasificados a la gran final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, en España continúa la Copa del Rey y en Italia la Serie A no se detiene. Consulta los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Cagliari vs SassuoloESPN, Disney+
14:45Pisa vs LazioESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Orihuela vs LevanteDisney+, M+ LALIGA TV 2
13:00Puerto de Vega vs Celta de Vigo
13:30Valle Egüés vs FC Andorra
14:00Atlético Baleares vs Gimnàstic Tarragona
14:00Getxo vs Deportivo AlavésDisney+
14:00Real Ávila vs Real Avilés
14:00UD Logroñés vs Ponferradina
15:00Estepona vs Málaga
15:00Sámano vs Deportivo La CoruñaTV Galicia
15:00Palma del Rio vs Real BetisZapping, Claro TV+
15:00Real Murcia vs Antequera
15:00Atlètic Lleida vs EspanyolDisney+, Movistar+
15:00Antoniano vs CD Castellon

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Unión Magdalena vs Deportes TolimaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:10Boyacá Chicó vs América de CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:20Llaneros vs Atlético NacionalRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Lanús vs Universidad ChileESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Palmeiras vs LDU QuitoESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Olimpia vs AlajuelenseDisney+

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

