¡Confirmado! Orlando City toma radical medida sobre renovación de Pedro Gallese: "El club ha..."

En las últimas horas, se confirmó el futuro de Pedro Gallese con Orlando City de la MLS. El portero peruano estuvo días negociando con el club para su renovación, pero finalmente el elenco 'violeta' decidió no ofrecerle un contrato y ahora quedará libre a fin de temporada.

Orlando City no renovó contrato de Pedro Gallese

Según informó el reconocido periodista César Luis Merlo, Orlando City no optó por renovar al portero de 35 años de cara a las siguientes temporadas. Pese a su gran rendimiento durante los últimos años, el elenco de la MLS dejará libre a nuestro compatriota a estas alturas de su carrera profesional.

"[CONFIRMADO] Pedro Gallese no seguirá en Orlando City. El club ha tomado la decisión de no renovarle el contrato que vence a fin de año, según pude saber. El arquero de la selección peruana ya evalúa sus próximos pasos", informó el periodista César Luis Merlo.

Pedro Gallese no seguirá en Orlando City.

Pedro Gallese con ofertas de la MLS y Brasil

Uno de los clubes que ha sonado fuerte en el entorno del guardameta de la selección peruana es Inter Miami de Lionel Messi. Ciertos medios internacionales han revelado que el conjunto rosado no ve con malos ojos fichar al 'Pulpo' para potenciar su equipo de cara al 2026. Sin embargo, aún no hay nada oficial por parte de ambos ambos.

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta confirmó que Pedro Gallese no tiene en mente regresar al fútbol peruano, ya que evalúa ofertas de la MLS y de Brasil. Gran oportunidad para nuestro compatriota que sigue mostrando buen nivel y que podría sorprender de cara al siguiente mercado de pases.

"Los próximos días serán claves pero el arquero de la selección peruana ya cuenta con opciones importantes de varios clubes de la MLS y también de Brasil. Desde su entorno señalan que el plan no es volver a Perú en estos momentos", informó el periodista de L1 MAX.

¿En cuánto está cotizado Pedro Gallese?

Según el portal "Transfermarkt", Pedro Gallese tiene un valor de mercado de 500 mil euros (medio millón de euros) a sus 35 años de edad. Ahora, el club que desee de los servicios del 'Pulpo' lo podrá contratar en calidad de jugador libre y sin abonar un fuerte monto de traspaso.