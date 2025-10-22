Alianza Lima es noticia al verse involucrado con un presunto acercamiento a Pedro Gallese de la selección peruana. El guardameta actual de Orlando City ya tuvo pasado en tienda blanquiazul, en el que disputó la recordada final del 2019 ante Binacional. Ahora, informaciones ponen al 'Pulpo' como posible refuerzo en La Victoria, por lo que directiva tomó firme postura para darle a conocer a su actual portero, Guillermo Viscarra.

¿Alianza Lima fichará a Pedro Gallese?

En las últimas horas, el periodista Gerson Cuba confirmó que "se descarta" una negociación entre Alianza Lima y Pedro Gallese. La verdad es que la directiva tiene total confianza en Guillermo Viscarra, aprovechando que su contrato aún seguirá en vigencia para el 2026. De esta manera, el portero peruano se mantendrá en Orlando City, a la espera de alguna oferta.

Pedro Gallese jugó en Alianza Lima el 2019. Foto: Prensa Alianza Lima.

Como se conoce, Gallese fue uno de los batacazos de Alianza Lima en la temporada 2019, en el que se ganó el puesto de titular por encima de Leao Butrón. El 'Pulpo' no pudo ser campeón con los blanquiazules, por lo que luego decidió salir y seguir su carrera en el exterior.

Guillermo Viscarra se queda en Alianza Lima para el 2026

El portero boliviano, Guillermo Viscarra, recibe la confianza del comando técnico de Alianza Lima y la misma directiva. Se hará respetar su contrato y no habrá alguna negociación con otro guardameta para arrebatarle su lugar en el arco blanquiazul. Esta es la información de momento, por lo que el golero de 32 años cerrará de forma tranquila la temporada 2025.

"Alianza Lima cuenta con Guillermo Viscarra para la temporada 2026. Como se mencionó hace unos días, el club hará respetar el contrato vigente y, por ahora, se descarta cualquier negociación con Pedro Gallese", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.

Guillermo Viscarra seguirá en Alianza Lima. Foto: L1 MAX.

¿En qué clubes jugó Guillermo Viscarra?