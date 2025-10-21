- Hoy:
Jesús Castillo no dudó en elogiar a ex Almería que será anunciado en Alianza Lima: "Muy feliz"
El volante de Alianza Lima fue consultado sobre un extranjero que está cerca de ser oficializado en el club por toda la temporada 2026 y dejó una categórica respuesta.
Con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, Alianza Lima ganó 2-1 a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y no le pierde el paso a Universitario, Sporting Cristal ni Cusco FC. En ese sentido, terminado el encuentro, el mediocampista del elenco blanquiazul, Jesús Castillo habló fuerte y claro sobre un extranjero que será oficializado por el club.
Jesús Castillo opinó sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima
El futbolista nacional fue consultado respecto a la continuidad del entrenador argentino Néstor Gorosito, quien está cerca de ser anunciado oficialmente para la campaña 2026. De manera que, decidió resaltar que la institución confíe en su proyecto de cara a la próxima temporada y afirmó sentirse bastante contento.
Néstor Gorosito seguirá siendo técnico de Alianza Lima en el 2026
"Nosotros estamos mentalizados en poder sacar estos partidos adelante, al igual que el 'profe'. Muy feliz por él también, de que pueda seguir con nosotros", respondió Castillo a los medios de comunicación en zona mixta.
Por otro lado, también se pronunció tras la importante victoria en condición de visita contra Sport Huancayo, y sostuvo que el resultado es sumamente clave en su objetivo de mantenerse en la pelea por el título. "Es un triunfo muy importante para nosotros y nuestras aspiraciones. Vamos a seguir peleando para poder seguir en la lucha por el campeonato", agregó el jugador de 29 años.
Consultado, sobre la sana competencia en el puesto, Jesús Castillo manifestó que, el plantel cuenta con futbolistas de alto nivel, por lo que seguirá trabajando para conservar su puesto. "Hay grandes jugadores, todos se preparan para jugar, todos tienen que sacar lo mejor de sí para ayudar al equipo. Yo estoy preparado para cuando me toque", acotó.
Néstor Gorosito y su paso como entrenador de Almería de España
Entre las temporadas 2015 y 2016, el 'Pipo' Gorosito fue el estratega de Almería de la Segunda División del fútbol español. Sin embargo, su labor al mando de los 'Unionistas' no fue suficiente para evitar que el equipo ibérico saliera de la zona de descenso, por consiguiente, la directiva del club optó por prescindir de sus servicios.
