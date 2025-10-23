Alianza Lima tiene en la mira a delantero internacional que juega en Chile para 2026: "Gusta..."

Alianza Lima ya comenzó con la planificación de su equipo de cara a la temporada 2026, donde los blanquiazules apuntan a clasificar a la Copa Libertadores. En esa línea, recientemente se conoció que el club de La Victoria tiene en carpeta a un joven delantero que juega en el fútbol chileno para potenciar su ataque. ¿Quién será?

Alianza Lima tiene en órbita a delantero que juega en el fútbol chileno

En el programa de YouTube, 'Nada Que Yo Sepa', el periodista 'Tato' Luna señaló que los íntimos analizan la posibilidad de sumar a Junior Marabel, quien hoy en día viste la camiseta de Palestino de la Liga de Primera 2025. Así también, indicó que, esta información la tuvo luego de dialogar con el agente del propio centro delantero.

Junior Marabel en órbita de Alianza Lima para la temporada 2026

"Conversé hoy con el representante del delantero paraguayo, que hoy viste la camiseta de Palestino de Chile. Futbolista además que cuya ficha pertenece a Unión de Santa Fe de Argentina. Este es el paraguayo Junior Marabel. Él tiene 27 años, ha hecho goles en Copa Sudamericana, le hizo su propio equipo Unión de Santa Fe, Cruzeiro, Liga de Quito, es un jugador interesante", sostuvo.

Bajo ese escenario, el comunicador detalló que inclusive en Alianza Lima ven con buenos ojos la chance de reforzar su plantilla con el futbolista nacido en Capiatá, Paraguay. Sin embargo, también hay que precisar que, el atacante aún tiene vínculo con Palestino de Chile, en donde está en condición de préstamo desde Unión de Argentina.

"Franco Navarro ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante. Ahora, hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino por este jugador y tiene un año de contrato, osea todo el 2026 con Unión de Santa Fe de Argentina. A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza", acotó.

Junior Marabel y su presente con Palestino de Chile esta temporada

Junior Marabel viene siendo el delantero titular de los 'Árabes' a lo largo de esta temporada. Según las estadísticas, el también extremo derecho ha disputado 36 encuentros oficiales entre la Liga de Primera, Copa Chile 2025 y Copa Sudamericana. Del mismo modo, cuenta con 11 anotaciones, así como 1 asistencia de gol, y un aproximado de 2167 minutos, que lo convierten en pieza clave en la ofensiva del equipo.

¿En qué equipos ha jugado Junior Marabel?