Kun Agüero recibió invitación de Paolo Guerrero para venir a Alianza Lima y respondió así

Durante la transmisión del Flamengo vs. Racing por Copa Libertadores, Paolo Guerrero y el Kun Agüero hablaron sobre Alianza Lima.

Francisco Esteves
Kun Agüero recibió invitación de Paolo Guerrero.
Kun Agüero recibió invitación de Paolo Guerrero. | Foto: Composición Líbero.
Paolo Guerrero fue invitado a la transmisión del Kun Agüero en Disney Plus para el partido entre Flamengo vs. Racing por las semifinales de la Copa Libertadores. El delantero peruano estuvo los primeros 45 minutos acompañando al argentino, y al despedirse nuestro compatriota le hizo extensa una invitación para venir al Perú a ver un partido de Alianza Lima y disfrutar de nuestra gastronomía.

"Te hago la invitación para que vengas a ver a Alianza, el más grande del Perú. Esta es tu casa, y para que vengas a comer comida peruana. Te mando un fuerte abrazo", indicó el máximo goleador en la historia de la selección peruana, enseñándole al ex Barcelona la inmensidad de los blanquiazules en nuestro país. Esto provocó la inmediata reacción por parte del exfutbolista, quien le dio una contundente respuesta.

"Listo, tengo un viaje a Perú entonces, anotado. Muchas gracias Paolo, un abrazo", precisó Sergio Agüero para las pantallas de ESPN y Disney Plus, donde se viene transmitiendo la Copa Libertadores totalmente online. De esta forma, y tomando en cuenta la respuesta, es probable que pronto veamos al Kun en territorio nacional y alentando a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.

Recordemos que Paolo Guerrero y el Kun Agüero se enfrentaron en muchas ocasiones cuando ambos defendían tanto a la selección peruana como argentina respectivamente, por lo que se conocen desde hace muchos años. Por ello, la invitación realizada por parte del 'Depredador' generó una enorme cantidad de comentarios entre los hinchas incaicos, sobre todo por parte de los blanquiazules.

¿Paolo Guerrero continuará en Alianza Lima?

Todo apunta a que Paolo Guerrero seguirá en Alianza Lima la próxima temporada. Si bien su contrato termina a fin de año, lo más probable es que la directiva blanquiazul le renueve el vínculo por una campaña más gracias a su buena cuota goleadora este 2025. Además, también existe la posibilidad de que Hernán Barcos también se quede por un año más en La Victoria, antes de retirarse.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

