¿A qué hora juega Flamengo vs Racing y dónde ver EN VIVO las semifinales de Copa Libertadores?

Regresan las emociones de la Copa Libertadores 2025, y uno de los duelos más atractivos será el Flamengo vs Racing Club, que se disputará este miércoles 22 de octubre por la ida de las semifinales. El compromiso se jugará en el mítico Estadio Maracaná, escenario donde ambos equipos buscarán conseguir una ventaja clave que los acerque al gran objetivo: clasificar a la final del torneo continental.

¿A qué hora juega Flamengo vs Racing?

A continuación, te dejamos de los horarios confirmados para los diversos países para que no te pierdas ningún instante del partido entre Flamengo vs Racing Club por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:30 p.m.

México y Centroamérica: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 p.m.

España: 2.30 a.m. (del jueves).

¿Dónde ver Flamengo vs Racing EN VIVO?

Para poder ver el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo vs Racing Club EN VIVO ONLINE tendrás que sintonizar los siguiente canales de transmisión:

Argentina: mitelefe, Telefe Argentina, Fox Sports y Disney Plus.

Bolivia, Colombia y Ecuador: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

Brasil: Globolplay, Zapping, Claro TV+, Paramount+, Sky+ y Globo.

Chile, Paraguay y Uruguay: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

México: ESPN y Disney Plus.

Panamá: Disney Plus y ESPN 5.

Perú: Disney Plus y ESPN

Venezuela: ESPN, TyC Sports, inter y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV Y beIN SPORTS.

España: Movistar+ y LaLiga+.

¿Cuándo juegan Flamengo vs Racing?

El enfrentamiento de ida entre Flamengo vs Racing Club por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 está programado para desarrollarse este miércoles 22 de octubre a las 7:30 p.m. (hora peruana). El recinto de este encuentro será el mítico Estadio de Maracaná en Rio de Janeiro, Brasil.

Flamengo vs Racing: previa de la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Flamengo llega con gran confianza al partido de ida por las semifinales, tras un valioso triunfo 3-2 ante Palmeiras por el Brasileirao. El ‘Mengao’ suma dos victorias consecutivas y solo una derrota en sus últimos cinco encuentros, lo que refleja su buen momento futbolístico.

Flamengo busca celebrar con su hinchada y dar un paso importante a la final.

El conjunto carioca alcanzó esta instancia luego de eliminar por penales a Estudiantes y ahora buscará encaminar su clasificación a una nueva final. Para ello, contará con su máxima figura, Giorgian De Arrascaeta, quien registra 20 goles y 14 asistencias en la temporada.

Por su parte, Racing Club accedió a semifinales tras superar por la mínima a Vélez Sarsfield en ambos duelos de cuartos de final. La ‘Academia’ encadena dos triunfos seguidos y confía en mantener su nivel para dar el golpe en Brasil.

Racing Club tendrá que ganar de visita para poder soñar con hacer historia.

El equipo de Gustavo Costas tendrá a disposición a su goleador Adrián Martínez, autor de siete tantos en la presente Copa Libertadores, quien buscará romper su sequía goleadora de cinco partidos sin anotar.