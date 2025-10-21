- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de octubre: programación y dónde ver fútbol online
Programación completa de los partidos en vivo de este miércoles 22 de octubre. Hay Champions League, Copa Libertadores y Brasileirao.
Este miércoles se completará de disputar la tercera fecha de la Champios League. En Sudamérica se disputará la primera semifinal de la Copa Libertadores. Además, jugará Cristiano Ronaldo en la AFC Champions League Two. Mira la programación completa con los horarios de cada partido en vivo del 22 de octubre.
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Galatasaray vs Bodø / Glimt
|ESPN, Disney+
|11:45
|Athletic Club vs Qarabağ
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Bayern München vs Club Brugge
|ESPN, Disney+
|14:00
|Monaco vs Tottenham
|Disney+
|14:00
|Real Madrid vs Juventus
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Eintracht Frankfurt vs Liverpool
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Chelsea vs Ajax
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|Atalanta vs Slavia Praha
|Disney+, ESPN6
|14:00
|Sporting CP vs Marselle
|Disney+, ESPN4
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Huracán vs Central Córdoba SdE
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Bahia vs Internacional
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Flamengo vs Racing Club
|TyC Sports, ESPN
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Carabobo vs Metropolitanos
|18:30
|Deportivo Táchira vs Caracas
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Deportivo Cuenca Juniors vs Nueve de Octubre
|DIRECTV Sports
|18:00
|Guayaquil City vs Emelec
Partidos de hoy en AFC Champions League Two
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:00
|Gamba Osaka vs Nam Dinh
|7:15
|Ratchaburi vs Eastern
|8:45
|Goa vs Al Nassr
|Disney+
|8:45
|Istiqlol vs Al Zawra'a
|8:45
|Andijan vs Khalidiya
|11:00
|Al Ahli vs Arkadag
|11:00
|Esteghlal vs Al Wihdat
|13:15
|Muharraq vs Al Wasl
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Sporting San Miguelito vs Plaza Amador
|Disney+
|21:00
|Real España vs Xelajú
|Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Chicago Fire vs Orlando City
|MLS Season Pass
|15:00
|Portland Timbers vs Real Salt Lake
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Atlético Nacional vs Once Caldas
|Fanatiz
Partidos de hoy en Copa Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Nacional Asunción vs 12 de Octubre
|Tigo Sports Paraguay
|17:30
|Guaraní vs River Plate
|Tigo Sports Paraguay
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
