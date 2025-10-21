0
América vs. Puebla EN VIVO ONLINE por TUDN
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Programación completa de los partidos en vivo de este miércoles 22 de octubre. Hay Champions League, Copa Libertadores y Brasileirao.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 22 de octubre
Programación de partidos en vivo para este miércoles 22 de octubre | FOTO: LIBERO
Este miércoles se completará de disputar la tercera fecha de la Champios League. En Sudamérica se disputará la primera semifinal de la Copa Libertadores. Además, jugará Cristiano Ronaldo en la AFC Champions League Two. Mira la programación completa con los horarios de cada partido en vivo del 22 de octubre.

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura de la Liga MX

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga MX: partidos y resultados de la jornada 14 del Apertura

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Galatasaray vs Bodø / GlimtESPN, Disney+
11:45Athletic Club vs QarabağESPN2, Disney+
14:00Bayern München vs Club BruggeESPN, Disney+
14:00Monaco vs TottenhamDisney+
14:00Real Madrid vs JuventusESPN2, Disney+
14:00Eintracht Frankfurt vs LiverpoolESPN3, Disney+
14:00Chelsea vs AjaxDisney+, ESPN 5
14:00Atalanta vs Slavia PrahaDisney+, ESPN6
14:00Sporting CP vs MarselleDisney+, ESPN4

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Huracán vs Central Córdoba SdETyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Bahia vs InternacionalFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Flamengo vs Racing ClubTyC Sports, ESPN

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Carabobo vs Metropolitanos
18:30Deportivo Táchira vs Caracas

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Deportivo Cuenca Juniors vs Nueve de OctubreDIRECTV Sports
18:00Guayaquil City vs Emelec

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIOPARTIDOSTV
5:00Gamba Osaka vs Nam Dinh
7:15Ratchaburi vs Eastern
8:45Goa vs Al NassrDisney+
8:45Istiqlol vs Al Zawra'a
8:45Andijan vs Khalidiya
11:00Al Ahli vs Arkadag
11:00Esteghlal vs Al Wihdat
13:15Muharraq vs Al Wasl

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Sporting San Miguelito vs Plaza AmadorDisney+
21:00Real España vs XelajúDisney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Chicago Fire vs Orlando CityMLS Season Pass
15:00Portland Timbers vs Real Salt LakeMLS Season Pass

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Atlético Nacional vs Once CaldasFanatiz

Partidos de hoy en Copa Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Nacional Asunción vs 12 de OctubreTigo Sports Paraguay
17:30Guaraní vs River PlateTigo Sports Paraguay

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

