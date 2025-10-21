0
Bayern Múnich vs Club Brujas: ¿A qué hora juega y dónde ver EN VIVO el partido por la Champions?

Conoce cuál será el canal y hora para ver EN VIVO todas las incidencias del partido estelar entre el Bayern Múnich vs Club Brujas por la tercera fecha de la Champions League.

Jasmin Huaman
Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Club Brujas por la Champions.
Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Club Brujas por la Champions. | Foto: Composición Líbero
En la nueva jornada de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich se estará enfrentando al Club Brujas en la búsqueda de seguir sumando puntos para no despegarse de los primeros lugares de la tabla. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el minuto a minuto de este partido que se juega el miércoles 22 de octubre.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Club Brujas?

El partido entre el Bayern Múnich vs Club Brujas se podrá seguir desde las 14:00 horas en Perú. Revisa a continuación todos los horarios desde diferentes países.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00
  • Bolivia y Venezuela: 15:00
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
  • México: 13:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Club Brujas?

La transmisión oficial del partido entre Bayern Múnich vs Club Brujas se podrá seguir en vivo por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. También se podrá sintonizar mediante la plataforma de Disney Plus y DGO.

Canales para ver en vivo Bayern Múnich vs Club Brujas

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN3 Argentina
  • Brasil: Max Brazil
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN 5 Norte
  • Alemania: DAZN Germany, Sky Go, Amazon Prime Video, DAZN2 Germany
  • México: Max Mexico, TNT Go, Amazon Prime Video, TNT Sports
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Amazon Prime Video, CBS Sports Network

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

