Bayern Múnich vs Club Brujas: ¿A qué hora juega y dónde ver EN VIVO el partido por la Champions?

En la nueva jornada de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich se estará enfrentando al Club Brujas en la búsqueda de seguir sumando puntos para no despegarse de los primeros lugares de la tabla. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el minuto a minuto de este partido que se juega el miércoles 22 de octubre.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Club Brujas?

El partido entre el Bayern Múnich vs Club Brujas se podrá seguir desde las 14:00 horas en Perú. Revisa a continuación todos los horarios desde diferentes países.

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Club Brujas?

La transmisión oficial del partido entre Bayern Múnich vs Club Brujas se podrá seguir en vivo por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. También se podrá sintonizar mediante la plataforma de Disney Plus y DGO.

Canales para ver en vivo Bayern Múnich vs Club Brujas