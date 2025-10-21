- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿A qué hora juega Real Madrid vs Juventus y dónde ver partido por la Champions League?
Real Madrid se enfrenta a Juventus por la Champions League. Repasa horario y guía de canales para ver este encuentro que se juega en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid mide fuerzas ante Juventus este miércoles 22 de octubre, por la jornada 3 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El duelo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y a continuación puedes conocer horarios, además de canales que transmitirán el encuentro.
PUEDES VER: Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado para ver el Clásico por LaLiga
¿A qué hora juega Real Madrid vs Juventus?
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00
- Bolivia y Venezuela: 15:00
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
- México: 13:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España e Italia: 21:00
¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
Real Madrid vs Juventus: previa del partido
El conjunto merengue viene de ganar sus dos partidos anteriores en la presente Champions League y apunta a mantener su buena racha enfrentando a un histórico de Europa.
Recordemos que Xabi Alonso no podrán contar con Trent Alexander-Arnold, Dani Ceballos, Dani Carvajal y Antonio Rudiger, quienes sufren diferentes lesiones.
Real Madrid se enfrentaron en el Mundial de Clubes 2025.
Por su parte, la 'Vecchia signora' no ha ganado ninguno de sus dos partidos en la UCL y además en la Serie A perdieron sorpresivamente frente al Como.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50