¿A qué hora juega Real Madrid vs Juventus y dónde ver partido por la Champions League?

Real Madrid mide fuerzas ante Juventus este miércoles 22 de octubre, por la jornada 3 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El duelo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y a continuación puedes conocer horarios, además de canales que transmitirán el encuentro.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Juventus?

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España e Italia: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus?

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs Juventus: previa del partido

El conjunto merengue viene de ganar sus dos partidos anteriores en la presente Champions League y apunta a mantener su buena racha enfrentando a un histórico de Europa.

Recordemos que Xabi Alonso no podrán contar con Trent Alexander-Arnold, Dani Ceballos, Dani Carvajal y Antonio Rudiger, quienes sufren diferentes lesiones.

Real Madrid se enfrentaron en el Mundial de Clubes 2025.

Por su parte, la 'Vecchia signora' no ha ganado ninguno de sus dos partidos en la UCL y además en la Serie A perdieron sorpresivamente frente al Como.