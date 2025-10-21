¿A qué hora juega Real Madrid vs Juventus y dónde ver partido por la Champions League?

0
Barcelona vs Olympiacos por Champions League
Real Madrid se enfrenta a Juventus por la Champions League. Repasa horario y guía de canales para ver este encuentro que se juega en el estadio Santiago Bernabéu.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid y Juventus miden fuerzas por la Champions League
Real Madrid y Juventus miden fuerzas por la Champions League | Composición: Líbero
Real Madrid mide fuerzas ante Juventus este miércoles 22 de octubre, por la jornada 3 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El duelo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y a continuación puedes conocer horarios, además de canales que transmitirán el encuentro.

Real Madrid y Barcelona juegan el Clásico de LaLiga.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Juventus?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00
  • Bolivia y Venezuela: 15:00
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
  • México: 13:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España e Italia: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs Juventus: previa del partido

El conjunto merengue viene de ganar sus dos partidos anteriores en la presente Champions League y apunta a mantener su buena racha enfrentando a un histórico de Europa.

Recordemos que Xabi Alonso no podrán contar con Trent Alexander-Arnold, Dani Ceballos, Dani Carvajal y Antonio Rudiger, quienes sufren diferentes lesiones.

Real Madrid vs Juventus

Real Madrid se enfrentaron en el Mundial de Clubes 2025.

Por su parte, la 'Vecchia signora' no ha ganado ninguno de sus dos partidos en la UCL y además en la Serie A perdieron sorpresivamente frente al Como.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

