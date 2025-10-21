Real Madrid vs Juventus EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver Champions League

Momento de vivir un partidazo entre Real Madrid vs Juventus por la tercera jornada de la Champions League 2025. Dicho cotejo se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este miércoles 22 de octubre a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). La transmisión de estos 90 minutos va por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus por internet.

El equipo blanco y 'bianconero' se volverán a ver las caras luego de su cruce en octavos de final del Mundial de Clubes 2025. Aquel cotejo fue duro para el combinado de Xabi Alonso, que terminó ganando por la mínima diferencia con gol de Gonzalo García en la segunda parte. Es por ello, que los 'merengues' no se confiarán del todo ante un complicado rival que suelo hacer buenos partidos ante los madridistas.

Ahora, el panorama es distinto para cada equipo, ya que Real Madrid ha iniciado el torneo UEFA con puntaje perfecto al superar a rivales como Olympique de Marsella y Kairat Almety. En el caso de Juventus, suma dos empates ante Borussia Dortmund y Villarreal, por lo que le urge sumar de a tres en el Bernabéu.

El equipo liderado por Xabi Alonso presenta cuatro bajas de alto nivel como Trent Alexander Arnold, Rüdiger, Dani Carvajal y Dani Ceballos. Una de las dudas era Huijsen, pero las últimas informaciones es que será parte de la convocatoria para el choque en Madrid.

Actualmente, Real Madrid es el líder de LaLiga y se prepara para el clásico ante Barcelona del fin de semana. Por su parte, la 'Vecchia Signora' llega al Bernabéu tras una dura caída ante Como que lo complica en la lucha por el primer lugar de la Serie A de Italia.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Juventus?

El partido entre Real Madrid vs Juventus por la UEFA Champions League se juega este miércoles 22 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Dicho cotejo será clave para ambos equipos, ya que los blancos querrán seguir en lo más alto de la clasificación, mientras que el combinado italiano está necesitado de los tres puntos.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Juventus?

Este encuentro entre Real Madrid vs Juventus en el Bernabéu se juega a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Venezuela, Bolivia: 15:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Real Madrid listo para su partido ante Juventus.

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Juventus se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción ONLINE GRATIS mediante el servicio streaming de Disney Plus y DGO.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Juventus

Argentina: Disney Plus Premium, FOX Sports

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: Zapping, Claro TV+, MAX Brazil, Sky+, TNT

México: Caliente TV, Amazon Prime Video

España: Movistar+

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video

Real Madrid vs Juventus: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Juventus en esta fase liga de la UEFA Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE JUVENTUS Betsson 1.47 4.80 6.70 Betano 1.47 4.60 6.50 Bet365 1.45 4.50 6.25 1XBet 1.50 4.90 6.89 Doradobet 1.47 4.75 6.33

Juventus anuncia partido ante Real Madrid por Champions League.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Juventus

Real Madrid: Thibaut Courtois, Carreras, Huijsen, Eder Militao, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Conceicao, Yildiz y David.

Últimos 5 partidos entre Real Madrid vs Juventus