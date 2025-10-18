Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado para ver el Clásico por LaLiga

Todo listo para vivir una nueva edición del Clásico entre Real Madrid vs Barcelona por la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Ambas escuadras afrontarán estos 90 minutos con la responsabilidad que los caracteriza, sabiendo que un triunfo valdrá para ser líder absoluta del torneo español.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?

El partido entre Real Madrid vs Barcelona se juega el próximo domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambas escuadras llegarán luego de afrontar a mitad de semana su respectivo choque de Champions League, por lo que es vital su envión anímico para los siguientes 90 minutos.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?

Este cotejo de LaLiga entre blancos y 'culés' iniciará a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 09:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas

Venezuela, Bolivia: 11:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 12:15 horas

España: 17:15 horas

Real Madrid y Barcelona protagonizarán un Clásico en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver el Clásico de Real Madrid vs Barcelona?

El clásico de Real Madrid vs Barcelona se verá por la señal en vivo de DAZN para todo el territorio español. En Latinoamérica, se espera que DirecTV y ESPN hagan oficial la señal oficial para el vital encuentro del siguiente fin de semana.

Brasil: Disney Plus

España, Italia, Portugal: DAZN

México: Sky+, Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Select

Últimos 5 partidos entre Real Madrid vs Barcelona

En los últimos cruces entre Real Madrid y Barcelona, el equipo blaugrana tiene un récord positivo ante los blancos. El equipo 'merengue' desconoce desde hace varios clásicos lo que es celebrar al término de los 90 minutos, por lo que el presente de cada elenco servirá para definir cómo se sostendrá el historial.