Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

0
Barcelona busca volver a la cima de LaLiga 2025-26 ante Girona este sábado por la jornada 9 del torneo. Los 'Culés' serán locales en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Solange Banchon
Barcelona recibe a Girona por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26
Barcelona recibe a Girona por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 | Composición: Líbero
Barcelona va por una victoria en casa y ahora recibirá en el Estadio Olímpico de Montjuïc a Girona por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido quedó programado para las 09:15 horas locales de Perú o las 16:15 horas de España. Asimismo, puedes seguir EN VIVO el minuto a minuto, a través de las señales internacionales de ESPN, Disney Plus, Movistar+, y DAZN en territorio español.

¿Cuándo juega Barcelona vs Girona?

Este sábado 18 de octubre, Barcelona recibirá a Girona en el marco de la novena fecha de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Barcelona

Barcelona recibirá en casa a Girona por la fecha 9 de LaLiga

¿A qué hora juega Barcelona vs Girona?

El partido que afrontarán Barcelona vs Girona por LaLiga EA Sports 2025-26 dará comienzo a partir de las 09:15 horas locales de Perú o las 16:15 horas de España. Repasa la guía de programación.

  • México: 08:15 horas
  • Perú: 09:15 horas
  • Ecuador: 09:15 horas
  • Colombia: 09:15 horas
  • Bolivia: 10:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas
  • Chile: 10.15 horas
  • Argentina: 11:15 horas
  • Brasil: 11:15 horas
  • Uruguay: 11:15 horas
  • Paraguay: 11.15 horas
  • España: 16:15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Girona EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del duelo, Barcelona vs Girona por la liga española a través de las señales de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto por la plataforma streaming de Disney Plus. De otro lado, en España no te pierdas las incidencias vía Movistar+ y DAZN.

  • Argentina: Disney Plus, ESPN Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium, ESPN
  • Brasil: Zapping, ClaroTV+, Disney+ Premium Brasil, Vivo Play, ESPN Brasil
  • Canadá: TSN+, Amazon Prime Video, TSN1
  • Chile: Disney+ Premium, ESPN
  • Colombia: Disney+ Premium, ESPN
  • Internacional: Bet365
  • México: Sky, Sky Sports Mexico
  • Paraguay: Disney+ Premium, ESPN
  • Perú: Disney+ Premium, ESPN
  • España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN, LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ESPN Select, fubotv, ESPN App, ESPN Deportes
  • Venezuela: Disney+ Premium, inter, ESPN
  • Uruguay: Disney+ Premium, inter, ESPN

Barcelona vs Girona: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Según las casas de apuestas, Barcelona es favorito a ganar el partido ante Girona por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Casas de ApuestasBarcelonaEmpateGirona
Betsson1.197.4012.50
Betano1.237.3013.50
Bet3651.207.0013.00
1XBET1.247.6012.30
Coolbet1.247.3011.50
Doradobet1.237.5010.00

Barcelona vs Girona: alineaciones posibles

  • Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Lamine, Pedri, Balde y Rashford.
  • Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind; Hugo Rincón, Witsel, Jhon Solís, Alex Moreno; Bryan Gil, Portu; y Vanat.

Barcelona: últimos 5 partidos

  • Sevilla 4-1 Barcelona
  • Barcelona 1-2 PSG
  • Barcelona 2-1 Real Sociedad
  • Real Oviedo 1-3 Barcelona
  • Barcelona 3-0 Getafe

Girona: últimos 5 partidos

  • Girona 2-1 Valencia
  • Girona 0-0 Espanyol
  • Athletic Club 1-1 Girona
  • Girona 0-4 Levante UD
  • Celta 1-1 Girona

¿Dónde jugarán Barcelona vs Girona?

Barcelona vs Girona serán protagonistas de un gran enfrentamiento por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Aquel escenario deportivo cuenta con capacidad para recibir un aproximado de 49.472 hinchas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

