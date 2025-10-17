Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver
Barcelona busca volver a la cima de LaLiga 2025-26 ante Girona este sábado por la jornada 9 del torneo. Los 'Culés' serán locales en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Barcelona va por una victoria en casa y ahora recibirá en el Estadio Olímpico de Montjuïc a Girona por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido quedó programado para las 09:15 horas locales de Perú o las 16:15 horas de España. Asimismo, puedes seguir EN VIVO el minuto a minuto, a través de las señales internacionales de ESPN, Disney Plus, Movistar+, y DAZN en territorio español.
PUEDES VER: Quispe debutó en la derrota de Sydney por la A League y portal extranjero le dio llamativo puntaje
¿Cuándo juega Barcelona vs Girona?
Este sábado 18 de octubre, Barcelona recibirá a Girona en el marco de la novena fecha de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Barcelona recibirá en casa a Girona por la fecha 9 de LaLiga
¿A qué hora juega Barcelona vs Girona?
El partido que afrontarán Barcelona vs Girona por LaLiga EA Sports 2025-26 dará comienzo a partir de las 09:15 horas locales de Perú o las 16:15 horas de España. Repasa la guía de programación.
- México: 08:15 horas
- Perú: 09:15 horas
- Ecuador: 09:15 horas
- Colombia: 09:15 horas
- Bolivia: 10:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas
- Chile: 10.15 horas
- Argentina: 11:15 horas
- Brasil: 11:15 horas
- Uruguay: 11:15 horas
- Paraguay: 11.15 horas
- España: 16:15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Girona EN VIVO?
Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del duelo, Barcelona vs Girona por la liga española a través de las señales de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto por la plataforma streaming de Disney Plus. De otro lado, en España no te pierdas las incidencias vía Movistar+ y DAZN.
- Argentina: Disney Plus, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium, ESPN
- Brasil: Zapping, ClaroTV+, Disney+ Premium Brasil, Vivo Play, ESPN Brasil
- Canadá: TSN+, Amazon Prime Video, TSN1
- Chile: Disney+ Premium, ESPN
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN
- Internacional: Bet365
- México: Sky, Sky Sports Mexico
- Paraguay: Disney+ Premium, ESPN
- Perú: Disney+ Premium, ESPN
- España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN, LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD
- Estados Unidos: ESPN Select, fubotv, ESPN App, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney+ Premium, inter, ESPN
- Uruguay: Disney+ Premium, inter, ESPN
Barcelona vs Girona: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Según las casas de apuestas, Barcelona es favorito a ganar el partido ante Girona por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26.
|Casas de Apuestas
|Barcelona
|Empate
|Girona
|Betsson
|1.19
|7.40
|12.50
|Betano
|1.23
|7.30
|13.50
|Bet365
|1.20
|7.00
|13.00
|1XBET
|1.24
|7.60
|12.30
|Coolbet
|1.24
|7.30
|11.50
|Doradobet
|1.23
|7.50
|10.00
Barcelona vs Girona: alineaciones posibles
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Lamine, Pedri, Balde y Rashford.
- Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind; Hugo Rincón, Witsel, Jhon Solís, Alex Moreno; Bryan Gil, Portu; y Vanat.
Barcelona: últimos 5 partidos
- Sevilla 4-1 Barcelona
- Barcelona 1-2 PSG
- Barcelona 2-1 Real Sociedad
- Real Oviedo 1-3 Barcelona
- Barcelona 3-0 Getafe
Girona: últimos 5 partidos
- Girona 2-1 Valencia
- Girona 0-0 Espanyol
- Athletic Club 1-1 Girona
- Girona 0-4 Levante UD
- Celta 1-1 Girona
¿Dónde jugarán Barcelona vs Girona?
Barcelona vs Girona serán protagonistas de un gran enfrentamiento por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Aquel escenario deportivo cuenta con capacidad para recibir un aproximado de 49.472 hinchas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50