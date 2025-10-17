Partidos de hoy, sábado 18 de octubre: programación, horarios y guía de canales

Hoy sábado 18 de octubre viviremos emocionantes partidos. Por la Liga 1, Cusco FC y Cienciano se medirán en un duelo que puede definir el futuro del Torneo Clausura. En LaLiga, Barcelona y Atlético Madrid saltarán a la cancha. En la Premier League, el Manchester City enfrentará a Everton. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los juegos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Los Chankas vs. Juan Pablo II
|L1 MAX y Liga 1 Play
|15:15
|Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético
|L1 MAX y Liga 1 Play
|18:00
|Cienciano vs Cusco FC
|L1 MAX y Liga 1 Play
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|06:30
|Nottingham Forest vs. Chelsea
|Disney Plus y ESPN
|09:00
|Brighton vs Newcastle
|Disney Plus
|09:00
|Burnley vs. Leeds Utd
|Disney Plus
|09:00
|Crystal Palace vs. Bournemouth
|Disney Plus
|09:00
|Manchester City vs. Everton
|Disney Plus
|09:00
|Sunderland vs. Wolves
|Disney Plus
|11:30
|Fulham vs. Arsenal
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales TV
|07:00
|Sevilla vs. Mallorca
|DGO y DirecTV Sports
|09:15
|Barcelona vs. Girona
|Disney Plus y ESPN
|11:30
|Villarreal vs. Real Betis
|DirecTV Sports y DGO
|14:00
|Atlético Madrid vs. Osasuna
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:30
|Colonia vs. Augsburgo
|Disney Plus
|08:30
|Heidenheim vs. Weder Bremen
|Disney Plus
|08:30
|Mainz vs. Bayer Leverkusen
|Disney Plus
|08:30
|RB Leipzig vs. Hamburgo
|Disney Plus
|08:30
|Wolfsburgo vs. Stuttgart
|Disney Plus
|11:30
|Bayern vs Borussia Dortmund
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Niza vs Lyon
|Disney Plus
|12:00
|Angers vs. Mónaco
|Disney Plus
|14:05
|Marsella vs. La Havre
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Lecce vs. Sassuolo
|Disney Plus
|08:00
|Pisa vs. Verona
|Disney Plus
|11:00
|Torino vs. Nápoles
|Disney Plus
|13:45
|Roma vs. Inter
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub-20
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Colombia vs. Francia
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|China Sub-17 vs. Noruega Sub-17
|08:00
|Italia Sub 17 vs. Costa Rica Sub 17
|14:00
|Camerún Sub 17 vs Países Bajos Sub 17
|14:00
|Corea del Norte Sub 17 vs. México Sub 17
|14:00
|Estados Unidos Sub 17 vs. Ecuador Sub 17
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Ferroviaria vs. Colo Colo
|14:30
|Corinthians vs. Deportivo Cali
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:45
|Al-Ettifaq vs. Al Hilal
|Bet365
|10:15
|Al Okhdood vs. Al Hazem
|Bet365
|13:00
|Al Nassr vs. Al Fateh
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:45
|Independiente Rivadavia vs Banfield
|TyC Sports, ESPN y TyC Sports
|16:00
|Boca Juniors vs. Belgrano
|Disney Plus y ESPN 5
|20:15
|Talleres Córdoba vs. River Plate
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por el Brasileriao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Corinthians vs. Atlético MG
|Bet365
|19:00
|Cruzeiro vs. Fortaleza
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Blooming vs. Bolívar
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|La Serena vs. Ñublense
|Max Chile, Bet 365 y TNT Sports
|15:30
|Deportes Limache vs. Cobresal
|Max Chile y Bet 365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
|Win+ y Bet 365
|16:10
|Águilas Doradas vs. Alianza
|18:20
|Juniors vs. Pereira
|20:30
|Deportivo Cali vs. América de Cali
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Mushuc Runa vs. Vinotinto
|Canal del Fútbol
|18:00
|Delfín vs. Macará
|Canal del Fútbol
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Libertad vs. Sportivo Ameliano
|DirecTV Sports y Bet 365
|18:00
|Delfin vs. Macará
|Bet365 y DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Torque vs. Cerro
|GOLTV y Disney Plus
|16:30
|Nacional vs. Miramar Misiones
|GOLTV y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Metropolitanos vs. Deportivo Tachira
|Bet365
|19:30
|Caracas vs. Carabobo
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Atlanta United vs. DC United
|MLS Season Pass
|17:00
|Charlotte vs. Philadelphia Union
|MLS Season Pass
|17:00
|Cincinnati vs. CF Montreal
|MLS Season Pass
|17:00
|Columbus vs. New York Red Bulls
|MLS Season Pass
|17:00
|Nashville SC vs. Inter Miami
|MLS Season Pass
|17:00
|New England Revolution vs. Chicago Fire
|MLS Season Pass
|17:00
|New York City vs. Seattle Sounders
|MLS Season Pass
|17:00
|Toronto FC vs. Orlando City
|MLS Season Pass
|20:00
|Colorado Rapids vs. Los Angeles FC
|MLS Season Pass
|20:00
|Los Angeles City vs. Minnesota United
|MLS Season Pass
|20:00
|Portland Timbers vs. San Diego FC
|MLS Season Pass
|20:00
|San Jose E. vs. Austin FC
|MLS Season Pass
|20:00
|Sporting Kansas City vs. Houston Dynamo
|MLS Season Pass
|20:00
|St. Louis City vs. Real Salt Lake
|MLS Season Pass
|20:00
|Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Juárez vs. Pachuca
|Bet 365 y Fox Deportes
|18:00
|Santos Laguna vs. León
|ViX y Bet 365
|18:00
|Toluca vs. Querétaro
|ViX y Bet 365
|20:00
|Monterrey vs. Pumas UNAM
|ViX y Bet 365
|20:07
|Guadalajara vs. Mazatlán
|Bet365
|22:05
|Cruz Azul vs. América
|ViX y Bet 365
El horario de la programación corresponde a los países de Ecuador, Colombia y Perú.