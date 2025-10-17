Partidos de hoy, sábado 18 de octubre: programación, horarios y guía de canales

Hoy sábado 18 de octubre viviremos emocionantes partidos. Por la Liga 1, Cusco FC y Cienciano se medirán en un duelo que puede definir el futuro del Torneo Clausura. En LaLiga, Barcelona y Atlético Madrid saltarán a la cancha. En la Premier League, el Manchester City enfrentará a Everton. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los juegos.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 13:00 Los Chankas vs. Juan Pablo II L1 MAX y Liga 1 Play 15:15 Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético L1 MAX y Liga 1 Play 18:00 Cienciano vs Cusco FC L1 MAX y Liga 1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 06:30 Nottingham Forest vs. Chelsea Disney Plus y ESPN 09:00 Brighton vs Newcastle Disney Plus 09:00 Burnley vs. Leeds Utd Disney Plus 09:00 Crystal Palace vs. Bournemouth Disney Plus 09:00 Manchester City vs. Everton Disney Plus 09:00 Sunderland vs. Wolves Disney Plus 11:30 Fulham vs. Arsenal Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales TV 07:00 Sevilla vs. Mallorca DGO y DirecTV Sports 09:15 Barcelona vs. Girona Disney Plus y ESPN 11:30 Villarreal vs. Real Betis DirecTV Sports y DGO 14:00 Atlético Madrid vs. Osasuna Disney Plus

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 08:30 Colonia vs. Augsburgo Disney Plus 08:30 Heidenheim vs. Weder Bremen Disney Plus 08:30 Mainz vs. Bayer Leverkusen Disney Plus 08:30 RB Leipzig vs. Hamburgo Disney Plus 08:30 Wolfsburgo vs. Stuttgart Disney Plus 11:30 Bayern vs Borussia Dortmund ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 10:00 Niza vs Lyon Disney Plus 12:00 Angers vs. Mónaco Disney Plus 14:05 Marsella vs. La Havre Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 08:00 Lecce vs. Sassuolo Disney Plus 08:00 Pisa vs. Verona Disney Plus 11:00 Torino vs. Nápoles Disney Plus 13:45 Roma vs. Inter ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub-20

Hora Partido Canal 14:00 Colombia vs. Francia DirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17

Horarios Partidos Canales 08:00 China Sub-17 vs. Noruega Sub-17 08:00 Italia Sub 17 vs. Costa Rica Sub 17 14:00 Camerún Sub 17 vs Países Bajos Sub 17 14:00 Corea del Norte Sub 17 vs. México Sub 17 14:00 Estados Unidos Sub 17 vs. Ecuador Sub 17

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina

Horarios Partidos Canales 09:00 Ferroviaria vs. Colo Colo 14:30 Corinthians vs. Deportivo Cali Bet365

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 09:45 Al-Ettifaq vs. Al Hilal Bet365 10:15 Al Okhdood vs. Al Hazem Bet365 13:00 Al Nassr vs. Al Fateh Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Horarios Partidos Canales 13:45 Independiente Rivadavia vs Banfield TyC Sports, ESPN y TyC Sports 16:00 Boca Juniors vs. Belgrano Disney Plus y ESPN 5 20:15 Talleres Córdoba vs. River Plate ESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por el Brasileriao

Horarios Partidos Canales 16:30 Corinthians vs. Atlético MG Bet365 19:00 Cruzeiro vs. Fortaleza Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Hora Partido Canal 14:00 Blooming vs. Bolívar

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 13:00 La Serena vs. Ñublense Max Chile, Bet 365 y TNT Sports 15:30 Deportes Limache vs. Cobresal Max Chile y Bet 365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 14:00 Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional Win+ y Bet 365 16:10 Águilas Doradas vs. Alianza 18:20 Juniors vs. Pereira 20:30 Deportivo Cali vs. América de Cali

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 15:30 Mushuc Runa vs. Vinotinto Canal del Fútbol 18:00 Delfín vs. Macará Canal del Fútbol

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 15:30 Libertad vs. Sportivo Ameliano DirecTV Sports y Bet 365 18:00 Delfin vs. Macará Bet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga Uruguay

Horarios Partidos Canales 13:30 Torque vs. Cerro GOLTV y Disney Plus 16:30 Nacional vs. Miramar Misiones GOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 15:00 Metropolitanos vs. Deportivo Tachira Bet365 19:30 Caracas vs. Carabobo

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 17:00 Atlanta United vs. DC United MLS Season Pass 17:00 Charlotte vs. Philadelphia Union MLS Season Pass 17:00 Cincinnati vs. CF Montreal MLS Season Pass 17:00 Columbus vs. New York Red Bulls MLS Season Pass 17:00 Nashville SC vs. Inter Miami MLS Season Pass 17:00 New England Revolution vs. Chicago Fire MLS Season Pass 17:00 New York City vs. Seattle Sounders MLS Season Pass 17:00 Toronto FC vs. Orlando City MLS Season Pass 20:00 Colorado Rapids vs. Los Angeles FC MLS Season Pass 20:00 Los Angeles City vs. Minnesota United MLS Season Pass 20:00 Portland Timbers vs. San Diego FC MLS Season Pass 20:00 San Jose E. vs. Austin FC MLS Season Pass 20:00 Sporting Kansas City vs. Houston Dynamo MLS Season Pass 20:00 St. Louis City vs. Real Salt Lake MLS Season Pass 20:00 Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Juárez vs. Pachuca Bet 365 y Fox Deportes 18:00 Santos Laguna vs. León ViX y Bet 365 18:00 Toluca vs. Querétaro ViX y Bet 365 20:00 Monterrey vs. Pumas UNAM ViX y Bet 365 20:07 Guadalajara vs. Mazatlán Bet365 22:05 Cruz Azul vs. América ViX y Bet 365

El horario de la programación corresponde a los países de Ecuador, Colombia y Perú.