0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre: programación, horarios y guía de canales

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 18 octubre. Hay acción en la Liga 1, LaLiga de España, Premier League, Liga Argentina, Mundial Sub 20 y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos de hoy sábado 18 de octubre
Programación de los partidos de hoy sábado 18 de octubre | Composición Líbero
COMPARTIR

Hoy sábado 18 de octubre viviremos emocionantes partidos. Por la Liga 1, Cusco FC y Cienciano se medirán en un duelo que puede definir el futuro del Torneo Clausura. En LaLiga, Barcelona y Atlético Madrid saltarán a la cancha. En la Premier League, el Manchester City enfrentará a Everton. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los juegos.

Barcelona recibe a Girona por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-26

PUEDES VER: Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Los Chankas vs. Juan Pablo IIL1 MAX y Liga 1 Play
15:15Comerciantes Unidos vs. Alianza AtléticoL1 MAX y Liga 1 Play
18:00Cienciano vs Cusco FCL1 MAX y Liga 1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
06:30Nottingham Forest vs. ChelseaDisney Plus y ESPN
09:00Brighton vs NewcastleDisney Plus
09:00Burnley vs. Leeds UtdDisney Plus
09:00Crystal Palace vs. BournemouthDisney Plus
09:00Manchester City vs. EvertonDisney Plus
09:00Sunderland vs. WolvesDisney Plus
11:30Fulham vs. ArsenalDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales TV
07:00Sevilla vs. MallorcaDGO y DirecTV Sports
09:15Barcelona vs. GironaDisney Plus y ESPN
11:30Villarreal vs. Real BetisDirecTV Sports y DGO
14:00Atlético Madrid vs. OsasunaDisney Plus

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
08:30Colonia vs. AugsburgoDisney Plus
08:30Heidenheim vs. Weder BremenDisney Plus
08:30Mainz vs. Bayer LeverkusenDisney Plus
08:30RB Leipzig vs. HamburgoDisney Plus
08:30Wolfsburgo vs. StuttgartDisney Plus
11:30Bayern vs Borussia DortmundESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
10:00Niza vs LyonDisney Plus
12:00Angers vs. MónacoDisney Plus
14:05Marsella vs. La HavreDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
08:00Lecce vs. SassuoloDisney Plus
08:00Pisa vs. VeronaDisney Plus
11:00Torino vs. NápolesDisney Plus
13:45Roma vs. InterESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub-20

HoraPartidoCanal
14:00Colombia vs. FranciaDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17

HorariosPartidosCanales
08:00China Sub-17 vs. Noruega Sub-17
08:00Italia Sub 17 vs. Costa Rica Sub 17
14:00Camerún Sub 17 vs Países Bajos Sub 17
14:00Corea del Norte Sub 17 vs. México Sub 17
14:00Estados Unidos Sub 17 vs. Ecuador Sub 17

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina

HorariosPartidosCanales
09:00Ferroviaria vs. Colo Colo
14:30Corinthians vs. Deportivo CaliBet365

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
09:45Al-Ettifaq vs. Al HilalBet365
10:15Al Okhdood vs. Al HazemBet365
13:00Al Nassr vs. Al FatehBet365

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
13:45Independiente Rivadavia vs BanfieldTyC Sports, ESPN y TyC Sports
16:00Boca Juniors vs. BelgranoDisney Plus y ESPN 5
20:15Talleres Córdoba vs. River PlateESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por el Brasileriao

HorariosPartidosCanales
16:30Corinthians vs. Atlético MGBet365
19:00Cruzeiro vs. FortalezaFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
14:00Blooming vs. Bolívar

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
13:00La Serena vs. ÑublenseMax Chile, Bet 365 y TNT Sports
15:30Deportes Limache vs. CobresalMax Chile y Bet 365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Deportivo Pasto vs. Atlético NacionalWin+ y Bet 365
16:10Águilas Doradas vs. Alianza
18:20Juniors vs. Pereira
20:30Deportivo Cali vs. América de Cali

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
15:30Mushuc Runa vs. VinotintoCanal del Fútbol
18:00Delfín vs. MacaráCanal del Fútbol

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:30Libertad vs. Sportivo AmelianoDirecTV Sports y Bet 365
18:00Delfin vs. MacaráBet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga Uruguay

HorariosPartidosCanales
13:30Torque vs. CerroGOLTV y Disney Plus
16:30Nacional vs. Miramar MisionesGOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
15:00Metropolitanos vs. Deportivo TachiraBet365
19:30Caracas vs. Carabobo

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
17:00Atlanta United vs. DC UnitedMLS Season Pass
17:00Charlotte vs. Philadelphia UnionMLS Season Pass
17:00Cincinnati vs. CF MontrealMLS Season Pass
17:00Columbus vs. New York Red BullsMLS Season Pass
17:00Nashville SC vs. Inter MiamiMLS Season Pass
17:00New England Revolution vs. Chicago FireMLS Season Pass
17:00New York City vs. Seattle SoundersMLS Season Pass
17:00Toronto FC vs. Orlando CityMLS Season Pass
20:00Colorado Rapids vs. Los Angeles FCMLS Season Pass
20:00Los Angeles City vs. Minnesota UnitedMLS Season Pass
20:00Portland Timbers vs. San Diego FCMLS Season Pass
20:00San Jose E. vs. Austin FCMLS Season Pass
20:00Sporting Kansas City vs. Houston DynamoMLS Season Pass
20:00St. Louis City vs. Real Salt LakeMLS Season Pass
20:00Vancouver Whitecaps vs. FC DallasMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Juárez vs. PachucaBet 365 y Fox Deportes
18:00Santos Laguna vs. LeónViX y Bet 365
18:00Toluca vs. QuerétaroViX y Bet 365
20:00Monterrey vs. Pumas UNAMViX y Bet 365
20:07Guadalajara vs. MazatlánBet365
22:05Cruz Azul vs. AméricaViX y Bet 365

El horario de la programación corresponde a los países de Ecuador, Colombia y Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Gorosito llegará a Argentina en los próximos días y se unirá a los entrenamientos de Boca

  2. Prensa brasileña da firme calificación a Erick Noriega tras victoria de Gremio: "Nivel de..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano