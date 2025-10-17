0
Cruz Azul vs. América EN VIVO por Liga MX: A qué hora juega, apuestas y dónde ver Clásico Joven

Cruz Azul se medirá contra América por la fecha 13 del Apertura de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario. Horarios y dónde ver el Clásico Joven.

Jesús Yupanqui
Cruz Azul vs. América juegan por la Liga MX en el clásico joven
Cruz Azul vs. América juegan por la Liga MX en el clásico joven | Composición Líbero
Cruz Azul vs. América juegan este sábado 18 de octubre por la fecha 13 del Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitairo. El Clásico Joven se realizará el 10:05 p.m. (horario peruano) y 9:05 p.m. (horario mexicano) con la transmisión EN VIVO de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX.

Se vive una nueva edición del Clásico Joven. Ambos equipos están atravesando un gran momento deportivo, por ello los hinchas se emocionan con lo que se pueda vivir en el campo.

América llega al Estadio Olímpico Universitario atravesando un gran momento deportivo. En doce partidos jugados, registran ocho victorias, tres empates y una derrota.

En su último partido, las 'Águilas' empataron 1-1 con Guadalajara en un vibrante partido. El estratega André Jardine dejó en claro que ante Cruz Azul tiene una plantilla con destacados elementos y es casi un hecho que se enfrenten en la recta final.

América

América quiere llevarse el triunfo en el clásico

"Es un partido muy importante. La relevancia de este Clásico es que asegura que habrá más oportunidades de enfrentarnos en la fase final, como ha sido habitual. No sé si es el Clásico más importante, pero en las aficiones va mucho más allá. Tiene plantillas de las más fuertes del torneo", expresó el DT de América.

Cruz Azul, por su parte, se encuentran en la cuarta casilla con 7 victorias, cuatro empates y una derrota. Se hacen presentes en el clásico tras derrotar 2-0 a Pumas.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, indicó que ante América están en juego más de tres puntos, por ello, aseguró que dejarán todo en la cancha para conseguir el triunfo.

Cruz Azul

Cruz Azul motivado en llevarse el triunfo

"La motivación más grande no es el rival, son nuestros colores, nuestra camiseta, nuestra gente", expresó el estratega de la 'Máquina Cementera'.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs América?

  • México: 9:05 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 10:05 p.m.
  • Venezuela y Chile: 11:05 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 12:05 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Cruz Azul vs América?

El clásico entre Cruz Azul contra América por la Liga MX será transmitido EN VIVO por TUDN, Canal 5 Televisa y ViX. En Estados Unidos lo puedes ver por Amazon Prime Video y Univision.

Cruz Azul vs. América: últimos partidos

  • América 2-1 Cruz Azul | 18.05.25
  • Cruz Azul 1-0 América | 15.05.25
  • América 0-0 Cruz Azul | 12.04.25
  • Cruz Azul 2-1 América | 08.04.25
  • América 0-0 Cruz Azul | 01.04.25

Cruz Azul vs. América: Apuestas

Cruz AzulEmpateAmérica
Betsson2.523.452.58
Betano2.573.452.62
Bet3652.553.402.57
1xBet2.543.422.55
CooBelt2.503.602.70
DoradoBet2.603.502.60

Cruz Azul vs. América: Posible formaciones

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero y Gabriel Fernández.

América: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Reyes, Cristian Borja, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

