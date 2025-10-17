A Luis Advíncula le bajan el dedo en Boca Juniors y confirman su salida del club: "Ciclo cumplido"

Durante los últimos días, se viene hablando de la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima o a otros clubes del fútbol peruano. Todo parece indicar que estas noticias no fueron bien tomadas por Boca Juniors y el club tomó una drástica medida con el peruano.

Desde su llegada en el 2021, Luis Advíncula demostró tener un buen rendimiento vistiendo la camiseta de Boca Juniors y a pesar de que su contrato con el club termina en diciembre de 2026, el futbolista de 35 años no sería parte de los planes de Román Riquelme, dirigente deportivo del 'Xeneize'.

Luis Advíncula no sería tomado en cuenta por Boca Juniors

Boca está viviendo tiempo delicados en el plantel y tras anunciarse la salida del arquero Sergio Romero, este no sería el único que deje el club durante estos meses. Uno de los que tiene chances de dejar el equipo sería Luis Advíncula. Los pocos minutos en la cancha han sido un factor fundamental para tener en cuenta su salida. El periodista Augusto César señaló que el peruano ya habría cumplido su ciclo con Boca Juniors.

"Más allá de los rumores, no hay ofertas por Advíncula. Está en la mesa de negociables y en Boca creen que es un ciclo cumplido", explicó Augusto César. De esta manera, las posibilidades de que el 'Rayo' salga en el próximo mercado son cada vez más fuertes.

¿Advíncula saldrá de Boca Juniors?

Desde Boca Juniors tienen una postura clara y es que solamente buscan negociar la salida de Luis Advíncula en caso de recibir una oferta; sin embargo, aún no se habría presentado nada oficial, pero desde el club no le cierran las puertas para que algún equipo disponga de su pase.