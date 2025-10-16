0

¿Se cayó? Alianza Lima tomó firme postura ante el millonario monto por Luis Advíncula: "Es un..."

La directiva de Alianza Lima sorprendió con su reacción al conocerse la astronómica cifra que Boca Juniors pide por Luis Advíncula, lo que podría complicar su llegada a Matute.

Angel Curo
Alianza Lima tomó firme postura ante el millonario monto por Luis Advíncula
Alianza Lima tomó firme postura ante el millonario monto por Luis Advíncula | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se quedó sin opciones de pelear por el título del Torneo Clausura 2025 y, por ende, sin posibilidades de conquistar la Liga 1. Ante ello, la directiva blanquiazul ya trabaja en el armado del plantel para la próxima temporada, y uno de los nombres que más suena es el de Luis Advíncula, aunque su fichaje no será sencillo debido al alto costo de su pase.

Alineación de Alianza Lima para enfrentar a Sport Boys este jueves en Matute

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs. Sport Boys: El imponente once de Gorosito para llevarse el triunfo

Recientemente se conoció que Boca Juniors ya no cuenta con el lateral peruano, quien ha perdido protagonismo en el equipo. El club argentino fijó su salida en 1,5 millones de dólares, cifra que Alianza Lima considera elevada y pone en serio riesgo la posibilidad de concretar su retorno al Perú.

Alianza Lima tomó firme postura ante el millonario monto por Luis Advíncula

En ese contexto, durante el programa 'L1 Radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló que la directiva íntima no está dispuesta a pagar esa suma, tomando en cuenta la edad del jugador. Sin embargo, recalcó que Alianza sigue firme en su deseo de firmar a Luis Advíncula, por lo que ahora buscarán negociar su salida.

Video: L1 MAX

"No es real que Alianza vaya a pagar esa cifra grande por Advíncula, sobre todo porque es un jugador con una edad avanzada. No van a pagar por eso, pero si es confirmado el interés. Alianza lo quiere para la temporada que viene, ya están conversando con él y su entorno", informó la comunicadora.

Asimismo, la periodista vinculada con el cuadro 'íntimo' también dejó en claro que los blanquiazules han expresado su fuerte deseo de firmar al jugador para la temporada 2026, por lo que mantienen las negociaciones con el jugador y el contacto con su entorno.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

De acuerdo a lo informado por Transfermarkt, Advíncula aún mantiene contrato vigente con Boca Juniors, pues su vínculo con el club 'xeneize' es hasta finales de 2026. De esta forma, la única manera que pueda dejar el club es si los 'íntimos' negocian con la directiva para su salida.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-1 y se complicó en la tabla de posiciones

  2. Alianza Lima quiere romper el mercado de fichajes 2026 con jugador de Cristal: "Culmina contrato"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano