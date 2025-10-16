¿Se cayó? Alianza Lima tomó firme postura ante el millonario monto por Luis Advíncula: "Es un..."

Alianza Lima se quedó sin opciones de pelear por el título del Torneo Clausura 2025 y, por ende, sin posibilidades de conquistar la Liga 1. Ante ello, la directiva blanquiazul ya trabaja en el armado del plantel para la próxima temporada, y uno de los nombres que más suena es el de Luis Advíncula, aunque su fichaje no será sencillo debido al alto costo de su pase.

Recientemente se conoció que Boca Juniors ya no cuenta con el lateral peruano, quien ha perdido protagonismo en el equipo. El club argentino fijó su salida en 1,5 millones de dólares, cifra que Alianza Lima considera elevada y pone en serio riesgo la posibilidad de concretar su retorno al Perú.

Alianza Lima tomó firme postura ante el millonario monto por Luis Advíncula

En ese contexto, durante el programa 'L1 Radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló que la directiva íntima no está dispuesta a pagar esa suma, tomando en cuenta la edad del jugador. Sin embargo, recalcó que Alianza sigue firme en su deseo de firmar a Luis Advíncula, por lo que ahora buscarán negociar su salida.

Video: L1 MAX

"No es real que Alianza vaya a pagar esa cifra grande por Advíncula, sobre todo porque es un jugador con una edad avanzada. No van a pagar por eso, pero si es confirmado el interés. Alianza lo quiere para la temporada que viene, ya están conversando con él y su entorno", informó la comunicadora.

Asimismo, la periodista vinculada con el cuadro 'íntimo' también dejó en claro que los blanquiazules han expresado su fuerte deseo de firmar al jugador para la temporada 2026, por lo que mantienen las negociaciones con el jugador y el contacto con su entorno.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

De acuerdo a lo informado por Transfermarkt, Advíncula aún mantiene contrato vigente con Boca Juniors, pues su vínculo con el club 'xeneize' es hasta finales de 2026. De esta forma, la única manera que pueda dejar el club es si los 'íntimos' negocian con la directiva para su salida.