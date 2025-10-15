Alianza Lima quiere romper el mercado de fichajes 2026 con jugador de Cristal: "Culmina contrato"

Alianza Lima busca reencontrarse con un triunfo en el Torneo Clausura 2025 frente a Sport Boys en el marco de la jornada 14 desde el Estadio de Matute. El cuadro íntimo no quiere seguir cediendo puntos en la tabla y ya piensa en el Acumulado. Paralelamente, los blanquiazules ya trabajan en el armado del plantel para la temporada 2026.

Alianza Lima tiene en la mira a zaguero de Sporting Cristal para el 2026

Pensando en fortalecer la primera línea, los victorianos tienen en carpeta a Rafael Lutiger, actual futbolista de Sporting Cristal. Según la información que brindó el periodista José Varela en su canal oficial de YouTube, el 'equipo del pueblo' ya piensa en su contratación de cara al próximo año debido a sus grandes cualidades, no solo defensivas, sino también pensando en el gol.

Rafael Lutiger en órbita de Alianza Lima para la temporada 2026/Foto: Instagram

"Rafael Lutiger culmina contrato con Sporting Cristal este año y es un jugador que puede jugar de central o lateral izquierdo. Tiene gol, muy buen juego aéreo, buena proyección, siempre está presto para poder ayudar a su equipo a conectar el gol. Es muy joven, tiene 24 años, ha jugado Copa Sudamericana, Libertadores, ha hecho goles, y puede ayudar bastante a Alianza Lima", sostuvo.

(Video: YouTube José Varela)

Bajo esa premisa, el comunicador también precisó que son varios los jugadores que terminarán su vínculo con los blanquiazules a fin de temporada y precisamente en la zona defensiva. En consecuencia, la directiva ve con buenos ojos la posible llegada del canterano del conjunto bajopontino a Matute.

"Recordemos que en Alianza Lima hay jugadores que vencen contrato este año sobretodo en el puesto de lateral izquierdo, y se tiene a Miguel Trauco pero se requiere el apoyo y la ayuda de un jugador de ese nivel y fortaleza como Rafael Lutiger", acotó.

Rafael Lutiger y su presente con Sporting Cristal esta temporada

En lo que viene siendo esta temporada, el zaguero nacional registra un total de 22 encuentros oficiales con Sporting Cristal por Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Además de 1 anotación y un aproximado de 1,766 minutos. No fue convocado en los dos últimos partidos de los celestes y la última vez que jugó de titular fue en la derrota por 3-2 contra Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura.